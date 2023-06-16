Microsoft, Windows 10'un 21H2 sürümüne desteği kesti Microsoft, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir güncelleme ile Windows 10'un 21H2 sürümüne olan desteği sonlandırdı.

ensonhaber.com

2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Windows 10, yavaş yavaş yerini yeni işletim sistemi sürümüne bırakacak.

Windows 11'in tanıtılmasının ardından yavaş yavaş Windows 10 desteğini kesmeye başlayan şirket, kullanıcıları Windows 11'e geçmeye teşvik edecek.

Microsoft, daha önce Windows 10'un büyük bir güncelleme almayacağını zaten açıklamıştı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir güncelleme ile Windows 10'un 21H2 sürümüne olan desteğini tamamen kesti. Home ve Pro kullanıcılarının işletim sistemlerini 22H2'ye yükseltmeleri gerekecek.

Son tarih 2024

Windows’un işletmeler için olan sürümü Enterprise ve eğitim için olan sürümü Education’a sahip kişiler, 21H2 güncellemelerinden 2024 yılına kadar faydalanabilecek.

O tarihten itibaren işletim sistemi, tıpkı kendinden öncekiler gibi emekliye ayrılacak ve hiçbir güncelleme alamayacak.