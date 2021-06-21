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    Microsoft, Windows 11 ismini doğruladı

    Azure hizmetinin GitHub'daki destek bilgilerini güncelleyen Microsoft, Windows 11 ibaresini resmen ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 11:46
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    Microsoft, Windows 11 ismini doğruladı

    2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya hitap eden Windows 10, çok yakında tamamen yenilenecek.

    Microsoft'unWindows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı zaten biliniyor.

    Son zamanlarda ise bu güncellemenin yeni bir Windows sürümü olacağı ve Windows 11 ismini alacağı söyleniyordu.

    MICROSOFT DOĞRULADI

    Microsoft, Azure hizmetiyle ilgili oluşturduğu bir destek belgesinde, Windows 11 ibaresini açıkça geçirdi. Bu da yeni işletim sisteminin resmi adını ortaya çıkardı.

    Ayrıca geçtiğimiz günlerde Windows 11 ISO dosyası internete sızdırılmış ve Microsoft, telif hakkı ihlali bildiriminde bulunmuş ve "Henüz yayınlanmamış Windows 11'in sızdırılmış bir kopyası" ifadesini kullanmıştı.

    windows 11

    24 HAZİRAN'DA GELİYOR

    Microsoft CEO’su Satya Nadella'nın son 10 yılın en önemli güncelleştirmesi olarak kabul ettiği yeni Windows 11 sürümü, 24 Haziran TSİ 18.00'de tanıtılacak

    Windows 11 güncellemesi hakkında daha fazla detay, 24 Haziran'daki etkinlik sırasında karşımıza çıkacak.

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