Microsoft, Windows 11 ismini doğruladı

Azure hizmetinin GitHub'daki destek bilgilerini güncelleyen Microsoft, Windows 11 ibaresini resmen ekledi.

2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya hitap eden Windows 10, çok yakında tamamen yenilenecek.

Microsoft'un, Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı zaten biliniyor.

Son zamanlarda ise bu güncellemenin yeni bir Windows sürümü olacağı ve Windows 11 ismini alacağı söyleniyordu.

MICROSOFT DOĞRULADI

Microsoft, Azure hizmetiyle ilgili oluşturduğu bir destek belgesinde, Windows 11 ibaresini açıkça geçirdi. Bu da yeni işletim sisteminin resmi adını ortaya çıkardı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Windows 11 ISO dosyası internete sızdırılmış ve Microsoft, telif hakkı ihlali bildiriminde bulunmuş ve "Henüz yayınlanmamış Windows 11'in sızdırılmış bir kopyası" ifadesini kullanmıştı.

24 HAZİRAN'DA GELİYOR

Microsoft CEO’su Satya Nadella'nın son 10 yılın en önemli güncelleştirmesi olarak kabul ettiği yeni Windows 11 sürümü, 24 Haziran TSİ 18.00'de tanıtılacak

Windows 11 güncellemesi hakkında daha fazla detay, 24 Haziran'daki etkinlik sırasında karşımıza çıkacak.