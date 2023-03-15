Microsoft, Windows 11'deki önemli bir sorunu çözdü Microsoft, kullanıcıların çok şikayet ettiği Windows 11'deki yavaş dosya kopyalama sorununu düzelttiğini açıkladı.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu. Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11'de zaman zaman bazı sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, yavaş dosya kopyalamadan şikayetçi Kullanıcılar, Windows 11 2022 sürümüne yükseltme yaptıktan sonra dosya kopyalama hızında neredeyse iki kat yavaşlama olduğundan şikayet ediyordu. Microsoft sorunu çözdü Microsoft, KB5022913 numaralı güncelleme ile büyük dosya aktarımında yaşanan düşük performans sorununu çözdüğünü duyurdu. Söz konusu değişiklik, salı günü yayınlanan yeni güncelleme kapsamına dahil edildi. Güncellemeyi yükleyenler, artık Windows 10'daki kadar dosya kopyalama hızlarına ulaşabilecek.