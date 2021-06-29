Microsoft, Windows 11'i tanıttı: Windows 11 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir?

Microsoft, pandemiyle birlikte hayatımıza giren hibrit çalışma ve öğrenme modelini destekleyen yeni işletim sistemi Windows 11’i tanıttı. Peki Windows 11 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir?

Microsoft'un, son 10 yılın en önemli güncellemesi olarak nitelendirdiği Windows 11, 24 Haziran'da şirketin ürün yöneticisi Panos Panay tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11, şimdiden oldukça ses getirdi.

Geliştirme aşamasında olan Windows 11 henüz kullanıma sunulmazken Microsoft, geliştiriciler için bir önsürümü kullanıma açtı.

Tanıtım etkinliğinde açıklama yapan Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının ücretsiz olarak Windows 11'e geçebileceklerini açıklamıştı.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, Windows 10 kullanan bütün cihazlar yeni Windows 11'i ücretsiz olarak yükleyebilecek. Ancak Windows 10 yüklü cihazların Windows 11'e yükseltilme süreci, 2022'nin ilk yarısında başlatılacak.

Peki Windows 11 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

WİNDOWS 11 İLE GELEN YENİLİKLER

Başlat menüsü, Office, Microsoft Edge ve yerel Windows uygulamaları tamamen yenilenerek karşımıza çıkıyor.

Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu, 26 yıl sonra ilk kez sol alt köşeden ekranın ortasına taşındı. Ancak dileyen kullanıcılar, yeniden bu menüleri sola taşıyabilecek. Ayrıca merkeze yerleştirilmiş bu Başlangıç sekmesinin karanlık modu da bulunuyor.

Batarya, Wi-Fi ve ses ayar butonları, Görev Merkezi’ni açmak üzere tek bir buton haline getirildi. Buradaki ayar seçeneklerinin tasarımına sade bir görünüm kazandırıldı.

Dosya Gezgini'nin tasarımı daha basit ve sade bir hale getirildi. Logolar daha renkli ve modern bir görünüm kazandı. Kesme, kopyalama, silme gibi birçok işlem, Dosya Gezgini’nin üst kısmına mouse ile tıklanabilecek şekilde yerleştirildi.

Dokunmatik mouse bulunan bilgisayarlarda el hareketleriyle komut verilmesini sağlayan Advanced Gesture Control ayarı eklendi.

Windows Pen Workspace ayarlarının yapıldığı kısma farklı kalem hareketlerinin hangi işlemi yapacağını belirleyebileceğiniz bir özellik getirildi.

Güç kullanımı grafik olarak gösterilecek, ekranın açık olduğu süre ve herhangi bir saatte en fazla bataryayı kullanan uygulamalar hakkında bilgi verilecek.

Yeni bir güncelleme yükleneceğinde yeniden başlatmada güncellemenin ne kadar sürede yükleneceği gösterilecek. Bataryayı verimli kullanmak için ekran tazeleme hızı düşürülüpp yükseltilebilecek.

WİNDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı

Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x

Ekran: 9 inçten büyük, HD

Çözünürlük (720p)

İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir

WİNDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın son 10 yılın en önemli güncelleştirmesi olarak kabul ettiği yeni Windows 11 sürümü, oyunseverleri de oldukça mutlu edecek.

Görünüşe bakılırsa şirket, kutudan Windows 11 işletim sistemiyle çıkacak yeni cihazlara öncelik tanıyacak.

Yeni nesil işletim sistemi için gelecek yıla kadar beklemek istemeyen Windows 10 kullanıcıları ise, Winfows 11'i satın alıp yükleyebilir.

Windows 10 kullanan cihazların ücretsiz olarak yükleyebileceği Windows 11’in 2021 sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

WINDOWS 11 NASIL İNDİRİLİR?

Windows 11'i geliştirici olarak indirmek için Microsoft'un Windows Insider programına katılmak gerekiyor. Windows Insider'a katılmanın birden fazla yolu bulunuyor.

İlk olarak Windows 10'a sahip bir cihazla direkt başvuru yapabilirsiniz. Windows 10'da Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Insider Ayarları (sol en altta) adımlarını takip ederek başvuru yapabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise Microsoft'ın sitesi üzerinden başvuru yapmak.