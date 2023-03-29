Microsoft, Windows 12'nin testlerine başladı Microsoft'un Windows 12'nin arayüzünü test ettiğine dair çeşitli bilgiler ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, 2021 yılında kullanıma sunulmuştu.

Microsoft uzmanları, yeni nesil Windows işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Windows 12 olarak adlandırılacak olan yeni işletim sisteminin tamamen farklı olacağı ve şirketin ayrı bir ekip kurduğu belirtiliyor.

Testler çoktan başladı

Geçtiğimiz aylarda, Windows 12 işletim sisteminin tasarımını gösteren bir ekran görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Stardock yazılım şirketinin başkan yardımcısı Brad Sams, Windows 12'nin söylentilere konu olan tasarımının doğru olabileceğine dair kanıtlar sundu.

Daha önce yayınlanan ekran görüntüsünde; saat, tarih ve arama kutusunun görev çubuğundan masaüstüne taşındığı görülüyordu. Muhtemelen, kullanıcılar, bu bilgileri ekranda herhangi bir yere yerleştirebilecek.

Brad Sams'a göre geliştiriciler, Windows 11'in Dev 25300 yapısında saat ve tarih bilgilerinin görev çubuğundan kaldırılmasına izin veren gizli ayarlar buldu.

Windows 12 sistem gereksinimleri

"Next Valley" olarak adlandırılan Windows 12'nin sistem gereksinimleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Windows 12 sistem gereksinimlerinin şu şekilde olacağı söyleniyor:

TPM: TPM 2.0

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 64 GB depolama alanı

Ekran kartı: WDDM 2.0 sürücüsüne sahip DirectX 12

İşlemci: 2 veya daha fazla çekirdekli 1 (GHz) veya daha hızlı 64 bit

Bunların resmi gereksinimler olmadığını ve ilerleyen dönemlerde sistem gereksinimlerinin değişebileceğini belirtelim.

Windows 12, 2024 yılında piyasaya sürülebilir

Microsoft, Windows 12 ile ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da yeni işletim sisteminin 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Windows 10 desteğinin 2025 yılına kadar devam edeceğini ve Windows 11 için bu tarihin henüz bilinmediğini söylüyor.

Bu nedenle, Windows 12'nin 2024 yılından önce gelmeyeceğini söyleyebiliriz.