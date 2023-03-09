Windows, ABD'de popülerliğini kaybediyor Microsoft'un işletim sistemi Windows, ABD'de rakiplerinin hızlı yükselişi nedeniyle popülerliğini kaybetmeye başladı.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, 2021 yılında kullanıma sunulmuştu.

Microsoft uzmanları, şimdi de yeni nesil Windows işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Windows 12 olarak adlandırılacak olan yeni işletim sisteminin tamamen farklı olacağı ve şirketin ayrı bir ekip kurduğu belirtiliyor.

Windows'a olan ilgi düşüyor

Microsoft'un işletim sistemi Windows, ABD'de rakiplerinin hızlı yükselişi nedeniyle popülerliğini kaybetmeye başladı.

Statcounter verilerine göre, Windows işletim sistemi, son yıllarda macOS ve Chrome OS'un büyümesi ile birlikte popülerliğini yitirdi.

Şubat 2023'te, ABD'de Windows'un pazar payı yüzde 57,37 ile tarihin en düşük seviyesine geriledi. En yüksek pay, yüzde 92,37 ile Ocak 2009'da kayıtlara geçmişti.

Apple'ın işletim sistemi macOS ise yüzde 29,62 pazar payıyla Windows'un ardından ikinci sırada yer alırken; Chrome OS yüzde 7,47, Linux yüzde 2,55 ve diğer işletim sistemleri yüzde 2,97 paya sahip.