Microsoft, Windows 12'yi geliştirmeye başladı

Microsoft mühendislerinin, yeni nesil Windows 12 işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladıkları bildirildi.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Microsoft uzmanları, yeni nesil Windows işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Gelen bilgilere göre, muhtemelen Windows 12 olarak adlandırılacak olan yeni işletim sisteminin tamamen farklı olacağı ve şirketin ayrı bir ekip kurduğu belirtiliyor.

Microsoft, önceki işletim sistemlerinin geliştirildiği altyapıyı Windows 12'de terk etmeyi planlıyor.

Yeni işletim sistemi; Microsoft Pluton güvenlik yongasını, TPM 2.0 şifreleme yongasını ve güvenli önyükleme işlevini zorunlu hale getirecek.

2025'TE YAYINLANABİLİR

Windows 11'i henüz yeni piyasaya süren Microsoft'un, Windows 12 için pek de acele etmeyeceğini düşünüyoruz.

Uzmanlar, Windows 10 desteğinin 2025 yılına kadar devam edeceğini ve Windows 11 için bu tarihin henüz bilinmediğini söylüyor. Bu nedenle, Windows 12 için en erken tarih olarak 2025 yılı işaret ediliyor.