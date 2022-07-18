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    Microsoft, Windows 7 desteğini uzatıyor

    Microsoft, 2020 yılında ücretsiz desteğini sonlandırdığı Windows 7 işletim sistemi için 3 yıl daha süre tanıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 09:48
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    Microsoft, Windows 7 desteğini uzatıyor

    2009 yılında Microsoft tarafından çeşitli bilgisayarlarda kullanılmak üzere piyasaya sürülen Windows 7 işletim sistemi, 2020'de yolun sonuna gelmişti.

    Microsoft, 14 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı son güncelleme ile artık Windows 7 işletim sistemi kullanan bilgisayarlara destek vermeyi kesmişti.

    Windows 7'nin yayınlanmasının üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçse de hala dünya genelinde milyonlarca bilgisayar bu işletim sistemini tercih ediyor.

    Bu da güvenlik güncellemesi alamayan milyonlarca kullanıcının risk altında olduğunu gösteriyor.

    windows 7

    Microsoft, desteği 3 yıl daha uzattı

    Microsoft, her ne kadar Windows 7 desteğini 2020 yılında sonlandırsa da yine de kuruluşlara ve işletmelere bir ücret karşılığında genişletilmiş destek sunmaya devam ediyor ve bu destek için son tarih 2023 olarak belirlenmişti.

    Gelen bilgilere göre şirket, kuruluşlara ve işletmelere ücret karşılığında verdiği Windows 7 desteğini 2026 yılına kadar uzattı.

    Günümüzde dünya üzerinde Windows işletim sistemini kullanan 1.2 milyar bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayarların yaklaşık 1 milyarı Windows 10 kullanırken, 200 milyon bilgisayar ise hala Windows 7 kullanıyor.


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