Microsoft Word'e sesten metne dönüştürme özelliği eklendi

Microsoft Word uygulamasının çevrimiçi sürümü, yeni güncellemeyle beraber ses dosyalarını otomatik şekilde metne dönüştürebilme özelliğine kavuştu.

Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve hemen hemen her alanda kullanılan değişilmez bir yazı yazma programı olan Microsoft Word, yeni eklenen özelliklerle birlikte daha da kullanışlı hale geliyor.

Microsoft Word uygulamasının çevrimiçi sürümüne eklenen yeni özellik ile, artık daha önce kaydettiğiniz konuşmaları ya da devam eden bir konuşmayı gerçek zamanlı şekilde metne dönüştürebileceksiniz.

Microsoft, bu özellikle röportaj yapan gazetecilere, grup çalışmasını kaydetmek isteyen öğrenci ve araştırmacılara, ayrıca resmi olmayan tartışmaları kaydetmek isteyen girişimcilere kolaylık sağlamayı hedefliyor.

YALNIZCA ÇEVRİMİÇİ SÜRÜMLERDE ÇALIŞIYOR

Yeni özellik sadece Microsoft 365 abonelerine sunuluyor ve şimdilik sadece Microsoft Edge ya da Chrome tarayıcısıyla Microsoft Word uygulamasının çevrimiçi sürümünde çalışıyor.

Şimdilik yalnızca İngilizce dilini destekleyen özellik, önümüzdeki süreçte diğer diller için de hizmete sunulacak.

MICROSOFT WORD SESTEN METNE DÖNÜŞTÜRME ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR

Microsoft Word uygulamasının çevrimiçi sürümünde ilk önce Transkripsiyon seçeneğine tıklayın.

Açılan kenar çubuğunu kullanarak, dahili ses kayıt özelliğiyle o anda kaydedilen ya da MP3, WAV, M4A ve MP4 olarak yüklenen ses dosyalarını metne çevirebilirsiniz.

Yüklenen ses dosyalarının maksimum 200 MB olması gerekiyor ve aylık 300 dakikayla sınırlandırılıyor. Ancak dahili ses kayıt özelliğiyle kaydedilen ses dosyaları için herhangi bir sınır yok.

Microsoft, transkripsiyon özelliğini 2020 sonu itibarıyla Word uygulamasının iOS ve Android sürümüne de getirmeyi planlıyor.

Microsoft, Word'de transkripsiyon için Azure Cognitive Services'in (yapay zekasını kullanıyor. Bu ses tanıma programı, diğerlerinden farklı olarak bir konuşmadaki farklı konuşmacıları seçebiliyor.