Microsoft, Xbox oyunlarına zam yaptı

Microsoft'tan oyuncuları üzecek açıklama geldi. Xbox oyunları için yeni zam duyuruldu.

Son yıllarda dolar kurunun hızla yükselmesiyle ülkemizdeki oyun fiyatları adeta tavan yaptı. Öte yandan oyun şirketleri, dünya genelindeki ekonomik sorunlar nedeniyle oyun fiyatlarını artırmaya başladı.

Daha önce zam yapılacağına dair sinyaller veren ABD merkezli Microsoft, oyuncuları üzecek bir açıklama yaptı. Şirket, Xbox oyunlarına zam yaptığını duyurdu.

10 dolarlık zam

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023'ten itibaren birinci taraf Xbox oyunlarının fiyatı 10 dolar artacak.

Bu, yaklaşan Forza Motorsport dahil, Redfall ve Starfield gibi Xbox oyunlarının, 60 dolar yerine 70 dolara satılacağı anlamına geliyor.