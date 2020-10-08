Microsoft, Yunanistan'a 1 milyar dolar yatırımla veri merkezi açıyor

Microsoft, 1 milyar dolarlık yatırımla Yunanistan'ın başkenti Atina’da üç büyük veri merkezi kuracağını duyurdu.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ABD merkezli Microsoft, koronavirüs döneminde ekonomisi sıkıntıya giren Yunanistan'ın yardımına koştu.

Şirketten yapılan açıklamada, 1 milyar dolarlık yatırımla başkent Atina'da üç büyük veri merkezi kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

Microsoft ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından duyurulan söz konusu veri merkezlerinde, yaklaşık 100 bin kişi istihdam edilecek.

Ayrıca Microsoft ve Yunanistan arasında, öğrenci eğitim programlarını kapsayacak 9 aylık gizli bir anlaşma da yapılacak.

MICROSOFT: YUNAN EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ

Akropolis Müzesi’nde düzenlenen bir törende konuşan Microsoft Başkanı Brad Smith, “Bu önemli yatırım; Yunan ekonomisine, Yunan halkına ve Yunan hükümetine olan güvenimizin bir yansımasıdır. Bu yatırım sık yaptığımız ve hafife aldığımız bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yunanistan, koronavirüsün neden olduğu ağır ekonomik sorunlarla baş edebilmek için enerji, teknoloji ve savunma sektörlerine daha fazla yatırım yapmak istiyor.

Son olarak, Microsoft'un şu anda 7’si Avrupa Birliği’nde olmak üzere toplamda 27 ülkede veri merkezine sahip olduğunu belirtelim.