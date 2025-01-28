Microsoft'a ait LinkedIn, DM'lerinizi sessizce yapay zekayı eğitmek için kullanıyor

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük profesyonel sosyal ağı LinkedIn, kullanıcılarının özel mesajlarını (DM) yapay zeka eğitimi için kullandığı iddiasıyla gündemde.

LinkedIn Premium kullanıcıları adına açılan davada, şirketin kullanıcıların rızası olmadan özel mesajları üçüncü taraflarla paylaştığı ve bu verileri yapay zeka modellerini eğitmek için kullandığı öne sürülüyor.

GİZLİLİK AYARLARI VE POLİTİKALARI DEĞİŞTİRİLDİ

Dava dosyasında, LinkedIn'in Ağustos 2024'te yeni bir gizlilik ayarı yayınlayarak kullanıcıların otomatik olarak veri paylaşım programına dahil edildiği belirtiliyor.

Eylül ayında ise gizlilik politikası güncellenerek kullanıcı verilerinin yapay zeka eğitimi için kullanılabileceği ifade edildi.

Ayrıca, LinkedIn'in SSS bölümünde kullanıcıların veri paylaşımını devre dışı bırakabileceği ancak bu değişikliğin geçmişteki veri kullanımlarını etkilemeyeceği belirtildi.

LİNKEDİN İDDİALARI REDDEDİYOR

LinkedIn, bu iddiaları "asılsız" olarak nitelendirerek reddetti. Şirket sözcüsü, "Bunlar hiçbir dayanağı olmayan asılsız iddialardır." açıklamasında bulundu.

1.000 DOLAR TAZMİNAT TALEBİ

Kaliforniya'da açılan davada, LinkedIn'in her kullanıcı için 1.000 dolar tazminat ödemesi talep ediliyor. Davacılar, LinkedIn'in gizlilik ihlali ve sözleşme ihlali yaptığını savunuyor.