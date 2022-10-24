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    Microsoft'tan bilgisayarları hızlandıran yeni uygulama

    Microsoft, Windows 10 ve üzeri bilgisayarlar için PC Manager adlı bir uygulama yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:11
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    Microsoft'tan bilgisayarları hızlandıran yeni uygulama

    Kimi zaman format atmak en etkili çözüm olsa da format atmak istemeyen bilgisayar kullanıcıları için eski bilgisayarınızı hızlandırmanın birçok yolu mevcut.

    Microsoft, Windows 10 ve üzeri bilgisayarlar için PC Manager adlı bir uygulama yayınladı. Yeni uygulama bilgisayar performansını artırmak ve sistemdeki gereksiz dosyaları temizlemek için kullanılabiliyor.

    Aslına bakacak olursak, aynı görevi yürüten CCleaner gibi uygulamalar da var. Ancak Microsoft, kendi uygulamasıyla daha güvenli bir yol sunmak istiyor.

    PC Manager'ın genel beta sürümü Microsoft'un sitesinde yayınlandı. Program Windows 10 ve üzerinde çalışıyor.

    microsofy

    PC Manager ile neler yapılabilir

    PC Manager ile kullanıcılar, bilgisayar depolama alanını yönetme, işlemleri hızlı bir şekilde sonlandırma ve Windows başlangıcında hangi uygulamaların başlatılacağını kontrol etme olanağına sahip.


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