Microsoft'tan büyük hamle: ChatGPT geliştiricisi Sam Altman işe alındı Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, artık Microsoft için çalışacak.

AA & Ensonhaber

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın görevinden ayrıldığı açıklanmıştı.

Açıklamada, şirketin baş teknoloji yöneticisi Mira Murati'nin geçici olarak Altman'ın görevine getirildiği kaydedildi.

Samimi değildi

Altman'ın ayrılışının yönetim kurulu tarafından yürütülen inceleme sürecinin ardından geldiği belirtilen açıklamada, bu süreçte Altman'ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve bu durumun Altman'ın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'ya liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

Microsoft işe aldı

OpenAI kurucu ortağı ve eski üst yöneticisi (CEO) Sam Altman, görevden alınmasının ardından yapay zeka araştırmalarının başı olarak Microsoft'a katıldı.

OpenAI'ın kurucu ortakları Sam Altman ile Greg Brockman'ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacaklarını bildiren Microsoft CEO'su Satya Nadella, ekibin başarıları için gereken kaynakları sağlamak üzere hızla hareket edeceklerini kaydetti.