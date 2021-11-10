Microsoft'tan öğrencilere özel işletim sistemi: Windows 11 SE

Microsoft, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Windows 11'in daha hafif sürümü Windows 11 SE'yi tanıttı. Öğrencilere ve okullara yönelik tasarlanan yeni sürümün özelliklerine yakından bakıyoruz.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda resmen kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, üç haftada oldukça iyi bir başarı elde etti.

ABD'li şirket Microsoft, şimdi de öğrenciler ve okullar için Windows 11 SE sürümünü duyurdu.

WINDOWS 11 SE NELER SUNUYOR

Tüm Microsoft 365 uygulamalarının yüklü olarak geleceği Windows 11 SE, Chrome ya da Zoom gibi üçüncü parti uygulamaları da destekleyecek.

Windows 11'in daha hafif sürümü olarak karşımıza çıkan sistem, böylece daha düşük gereksinime sahip bilgisayarlara da yüklenebilecek.

Windows 11 SE yalnızca düşük maliyetli ve özellikleri de düşük olan bilgisayarlar için kullanılacak.

Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo ve Positivo gibi üreticiler, şimdiden Windows 11 SE sürümüne özel bilgisayarlar üretmeye başladı.



