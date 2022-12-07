Petrol
79.48
0.16%
Euro
19.5108
-0.01%
Dolar
18.6424
0.04%
Altın
1.062
0.10%
Borsa
4988
-0.24%
Bitcoin
317.878
-1.17%
BTXN Coin
5.16
-1.90%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Microsoft’tan Sony’ye 10 yıllık Call of Duty teklifi

    Microsoft, Sony'ye yeni Call of Duty oyunları için 10 yıllık bir anlaşma teklif ettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Microsoft’tan Sony’ye 10 yıllık Call of Duty teklifi

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz aylarda resmen açıklamıştı.

    Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

    ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft'un bu satın alım ile büyük oyunların diğer platformlardaki erişimine kısıtlama getirirse, diğer şirketlere nasıl zararlar verebileceğini araştıracak.

    Bu anlaşmaya karşı çıkan şirketlerin başında gelen Sony, satın alma gerçekleştirdiği takdirde popüler Call of Duty serisinin PlayStation'a artık gelmeyeceğinden endişe ediyordu.

    Microsoft’tan Sony’ye 10 yıllık Call of Duty teklifi #1

    Micosoft'tan Sony'ye yeni teklif

    Microsoft, Activision Blizzard'ı satın alma planının gerçekleşmesi halinde Sony'ye gelecekteki Call of Duty oyunlarını PlayStation'da sunması için 10 yıllık bir sözleşme teklif ettiğini açıkladı.

    Microsoft Başkanı Brad Smith, "Sony'ye, her yeni 'Call of Duty' sürümünün Xbox'a geldiği gün PlayStation'da da sunulması için 10 yıllık bir sözleşme teklif ettik." dedi.

    Bu sayede Microsoft ile Sony arasındaki Call of Duty bilmecesi de çözüme kavuşmuş olacak.


    Raheem Sterling, Katar'a dönmeyecek
    Dünya Kupası

    Raheem Sterling, Katar'a dönmeyecek

    8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
    Gündem

    8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Görüş Bildir