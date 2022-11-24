Microsoft'un 68,7 milyar dolara Activision Blizzard'ı satın almasına ABD'den itiraz geldi

Activision Blizzard'ı satın alacağını açıklayan Microsoft'un bu hamlesi, ABD tarafından engellenebilir.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz aylarda resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

Devasa satın alma ABD'nin radarında

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft'un bu satın alım ile büyük oyunların diğer platformlardaki erişimine kısıtlama getirirse, diğer şirketlere nasıl zararlar verebileceğini araştıracak.

Gelen bilgilere göre ABD Federal Ticaret Komisyonu, 68.7 milyar dolarlık Microsoft Activision anlaşmasına karşı hukuki itiraz sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Activision CEO’su Bobby Kotick’in konuyla ilgili olarak ifadelerini çoktan verdiği, ancak buna rağmen komisyonun kesin bir karara imza atmadığı belirtiliyor.

Microsoft, bu satın alımı Haziran 2023'e kadar bitirmek istiyor, ancak bu durum pek de kolay olmayacak.

Eğer FTC dava açarsa, Microsoft - Activision anlaşmasının önüne İngiltere ve Avrupa Birliği’nin ardından bir engel daha çıkmış olacak.

Federal Ticaret Komisyonu'nun yeni başkanı Lina Khan, bunun gibi büyük satın alımlara ve anlaşmalara daha agresif yaklaşacakları konusunda söz vermişti.

Geçtiğimiz dönemde Federal Ticaret Komisyonu, NVIDIA'nın 40 milyar dolarlık ARM satın alımını engellemek için dava açmıştı.