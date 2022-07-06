Petrol
99.91
-2.78%
Euro
17.5277
0.34%
Dolar
17.2237
1.47%
Altın
962.9
0.01%
Borsa
2408
0.00%
Bitcoin
347.307
4.27%
BTXN Coin
6.56
-1.79%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Microsoft’un 69 milyar dolarlık Activision satın alması, soruşturmaya takıldı

    Microsoft, 68,7 milyar dolara Activision Blizzard satın almak istiyor. Ancak İngiltere'de Rekabet ve Piyasalar Kurumu, anlaşmayla ilgili antitröst soruşturması başlattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Microsoft’un 69 milyar dolarlık Activision satın alması, soruşturmaya takıldı

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz aylarda resmen açıklamıştı.

    Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

    Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

    İngiltere soruşturma başlattı

    Bu kadar büyük bir satın alma işleminin inceleme altına alınması zaten bekleniyordu. Daha önce ABD Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft - Activision anlaşmasını inceleme altına almıştı.

    Şimdi de İngiltere devreye girdi. Ülkenin Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA) söz konusu satın alma hakkında soruşturma başlattı.

    Kurum Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Microsoft'a antitröst davası açıldığını duyurdu. Soruşturma nedeni olarak, "Birleşik Krallık'taki herhangi bir pazarda veya pazarlarda mal veya hizmetler için rekabetin önemli ölçüde azalmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını görmek için, satın alma araştırılacak." denildi.

    Microsoft’un 69 milyar dolarlık Activision satın alması, soruşturmaya takıldı #1

    İlk raporlara göre, İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi, Microsoft'un bu satın alım ile büyük oyunların diğer platformlardaki erişimine kısıtlama getirirse, diğer şirketlere nasıl zararlar verebileceğini araştıracak.

    Microsoft, bu satın alımı Haziran 2023'e kadar bitirmek istiyor, ancak bu durum pek de kolay olmayacak.


    İlginizi Çekebilir

    Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 1'i çocuk 6 ölü, 25 yaralı
    3. Sayfa

    Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 1'i çocuk 6 ölü, 25 yaralı

    Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in şampiyonluk hamlesini eşekle çalıştığı anlar
    3. Sayfa

    Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in şampiyonluk hamlesini eşekle çalıştığı anlar

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Görüş Bildir