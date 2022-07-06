Microsoft’un 69 milyar dolarlık Activision satın alması, soruşturmaya takıldı

Microsoft, 68,7 milyar dolara Activision Blizzard satın almak istiyor. Ancak İngiltere'de Rekabet ve Piyasalar Kurumu, anlaşmayla ilgili antitröst soruşturması başlattığını açıkladı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz aylarda resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

İngiltere soruşturma başlattı

Bu kadar büyük bir satın alma işleminin inceleme altına alınması zaten bekleniyordu. Daha önce ABD Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft - Activision anlaşmasını inceleme altına almıştı.

Şimdi de İngiltere devreye girdi. Ülkenin Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA) söz konusu satın alma hakkında soruşturma başlattı.

Kurum Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Microsoft'a antitröst davası açıldığını duyurdu. Soruşturma nedeni olarak, "Birleşik Krallık'taki herhangi bir pazarda veya pazarlarda mal veya hizmetler için rekabetin önemli ölçüde azalmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını görmek için, satın alma araştırılacak." denildi.

İlk raporlara göre, İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi, Microsoft'un bu satın alım ile büyük oyunların diğer platformlardaki erişimine kısıtlama getirirse, diğer şirketlere nasıl zararlar verebileceğini araştıracak.

Microsoft, bu satın alımı Haziran 2023'e kadar bitirmek istiyor, ancak bu durum pek de kolay olmayacak.