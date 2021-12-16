Microsoft'un çalışanlarına ödediği maaşlar açıklandı

Bill Gates’in kurucusu olduğu Microsoft'un çalışanlarına ödediği yıllık maaşlar ortaya çıktı.

Bill Gates’in kurucusu olduğu ABD'li teknoloji devi Microsoft'un çalışanlarına ne kadar maaş ödediğini hiç merak ettiniz mi?

Microsoft her ne kadar maaşları açıklamasa da tüm Amerikan şirketleri, vize başvurularında yabancı işçilere ne kadar ödeme yapacağını açıklamak zorunda.

İşte bu verileri inceleyen Business Insider, Microsoft çalışanlarının ortalama maaşlarını ortaya çıkardı. Gelin bu verilere daha yakından bakalım.

KADINLARA EŞİTSİZLİK

Microsoft çalışanları, maaş verilerini sızdırdıktan sonra maaş ve terfi ayrımcılığına karşı düzenleyicilerden harekete geçmelerini talep etti.

Microsoft'ta teknik rollerde olan onlarca kadın, şirketteki maaş ve terfilerde uğradıkları cinsiyet ayrımcılığını belgelemek için şirketin maaş tablosunu sızdırdı.

YAZILIM MÜHENDİSİ MAAŞLARI

Sızan Microsoft elektronik tablosundaki 600'den fazla çalışan; Azure, Office ve Windows dahil olmak üzere şirket genelindeki iş birimlerinde mühendis olarak tanımlandı.

Veriler, yazılım mühendislerinin yılda ortalama 185 bin dolar kazandığını gösterdi. En yüksek kazanç grubundaki mühendislerin ise yıllık maaşlarının 500 bin dolara kadar çıktığı görüldü.

Bununla birlikte, giriş seviyesi mühendislerin 132 bin 900 dolardan, kıdemli mühendislerin maaşları ise 217 bin dolardan başlıyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ MAAŞLARI

Microsoft'un üst düzey yöneticileri geçen yıl 250 bin dolara varan maaşlar aldı. Yabancı Çalışma Sertifikası Ofisi, her yıl H-1B vizelerinden alınan maaşları yayınlayarak Microsoft gibi şirketlerin yabancı işçilere ne kadar ödediğini ortaya koydu.