MİDLAS, ilk atışlı testi başarıyla geçti

Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin atışlı testi, başarıyla gerçekleştirildi. MİDLAS, 2023’te ilk kez İstanbul fırkateynine entegre edilerek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek.

Roketsan tarafından üretilen ve deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığa son verecek Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi.

Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği güverte altı dikey atım lançer sistemi MİDLAS, 2023’te ilk kez İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek.

Türkiye, dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacak

Böylece Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacak.

Milli Savunma Bakanlığı, savunma sanayine önemli bir katkının daha sunulduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dışa bağımlılığa son verecek

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada “Ülkemizin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek olan MİDLAS’ın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. MİDLAS şimdiden Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun.” denildi.

MİDLAS, ilk testinde HİSAR'ı ateşledi VİDEO

“Hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz”

Görüntüleri paylaşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de “Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz. MİDLAS’ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023’te İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek.” notunu düştü.

MİDLAS

MİDLAS, savaş gemileri ve denizaltılardan fırlatılabilen çeşitli çap, boyut ve türdeki füzeleri dikine fırlatarak 360° etkinlik sağlayan, içine farklı boyut, ağırlık ve şekillerde füze lançerinin konumlandırıldığı, çoklu hücrelerden oluşan (8, 16, 32, 64 vb.) füze fırlatma sistemi…

Füzenin türüne göre ağır ve boyutsal değişkenlik gösteren modüler lançer yapısıyla, her hücreden maksimum (ESSM) dört ayrı füze fırlatılabiliyor.

Savaş gemilerinin vuruş gücünü artırıyor

Eş zamanlı çoklu görevleri yerine getirebilen dikey fırlatma sistemi, savaş gemilerinin vuruş gücünü artırıyor.

Aselsan ve Roketsan iş birliği ile geliştirilen Milli Dikey Atım Sistemi’nin, ilk kez İ sınıfı fırkateynlerde hayata geçirileceği açıklandı.

Daha gelişmiş versiyonları ise TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribinde kullanılacak.

Füzelerin gizli bilgileri ülke içerisinde kalacak

Milli Dikey Atım Sistemi, Türkiye tarafından geliştirilen milli füzeleri, milli savaş yönetim sistemi ile entegreli olarak kullanılabilecek.

Milli imkanlarla üretilen ve zamanla atım sistemine entegre edilecek füzelerin gizli kalması gereken bilgileri de ülke içinde kalmış olacak.

Milli Atım Sistemi ile Hava Savunma (HİSAR A/O, SİPER, G-40 vb. ), Gemisavar (Atmaca, OMG vb.) ve Seyir Füzeleri (Gezgin vb.) füzeler ateşlenebilecek.