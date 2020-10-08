Mike Pence'in başına konan sinek Twitter'da 95 bin takipçi kazandı

Dün gece yapılan başkan yardımcılığı tartışması sırasında Mike Pence'in başına konan bir sinek, Twitter'da 95 bin takipçiye ulaşmayı başardı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri yaklaşırken, başkan yardımcısı adayları Mike Pence ve Kamala Harris, canlı yayın tartışmasında karşı karşıya geldi.

USA Today Washington Büro Şefi Susan Page'in moderatörlüğünde yapılan tartışmada, ilginç bir olay yaşandı.

Mike Pence'in başına konan sinek, yaklaşık 2 dakika boyunca kameralara yansıdı ve Twitter'ın gündemi bir anda değişti. Sineğin ekrana yansımasının ardından “flies,” “TheFly,” “FLY2020" gibi hashtag'ler bir anda Trend listesinde üst sıralara yükseldi.





SİNEĞE HESAP AÇILDI

Sineğin ekranlara çıkmasından kısa bir süre sonra, "Mike Pence's Fly" (Pence'in sineği) adıyla bir Twitter hesabı açıldı.

Açıldıktan sonra çeşitli paylaşımlar yapmaya başlayan sinek hesabı, saatler içinde 95 bin takipçiye ulaşmayı başardı ve hesap şu anda 100 bin takipçiye doğru adım adım ilerliyor.

Bir sonraki başkanlık tartışması sırasında Trump'ın burnuna büyük bir yaban arısı konmadığı takdirde, Pence'in kafasına konan sinek bir süre daha internet alemini meşgul etmeye devam edecek.



