Radar arayıcı başlıkla atışı gerçekleştirilen Gökdoğan'ın bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi hedeflenirken; Gökdoğan Hava Hava Füzesi, F-16 savaş uçağından atıldı.

Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirilen ilk havadan havaya füzeleri olan Gökdoğan ve Bozdoğan’ın test faaliyetleri, başarıyla devam ediyor.

TÜBİTAK-SAGE tarafından yürütülen GÖKTUĞ Projesi kapsamında geliştirilen Gökdoğan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi, bir atış testini daha başarıyla tamamladı.

Füzenin radar arayıcı başlığı da kullanıldı

Sinop’ta gerçekleştirilen teste, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 3 F-16 Savaş Uçağı ile 1 KC-135 Tanker Uçağı katıldı.

Atıcı uçak tarafından loft atış koşullarında hava hedefine karşı gerçekleştirilen atışta, füzenin radar arayıcı başlığı da kullanıldı.

Milli hava-hava füzesi Gökdoğan göreve hazırlanıyor VİDEO

Hedef bilgileri güncellendi

Ara safhada, F-16 uçağından veribağı ile alınan radar bilgileri ışığında hedef bilgileri güncellendi ve bu sayede başarılı güdüm gerçekleştirildi.

Terminal safhada ise Gökdoğan Füzesi’nin kendi aktif radar arayıcı başlığı tarafından hedefe kilit atıldı ve başarılı bir angajman gerçekleşmiş oldu.

Çok kritik bir aşama tamamlandı

Böylelikle Gökdoğan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi’nin geliştirme yolculuğunda, çok kritik bir aşama daha tamamlandı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de bir paylaşım yaptı.

“Gökdoğan görülmeyeni de vuracak”

Demir, Gökdoğan’dan görüntüler yayınlayarak “Gökdoğan görülmeyeni de vuracak. Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava füzelerimizden Gökdoğan görüş ötesi füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl TSK'ya teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.