Milli İHA'lar, sınıfının en iyi motorlarıyla uçuyor Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen "sınıfının en iyisi" motorlar, milli insansız hava araçlarına (İHA) güç veriyor.

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Günümüzde İnsansız Hava Araçları (İHA'lar), sivil ve askeri birçok alanda hızla popülerlik kazandı ve önemli bir teknolojik ilerleme kaydetti.

Bu yenilikçi teknoloji, gözetim, taşımacılık, tarım, acil durum müdahaleleri ve savunma gibi çeşitli sektörlerde önemli avantajlar sunuyor.

Türkiye, ürettiği yerli İHA'larla adından sıkça söz ettirmeye devam ederken, söz konusu araçlar sınıfının en güçlü motorlarıyla uçuyor.

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ Genel Müdürü Mahmut Akşit, pistonlu dizel motor çözümlerini "PD" serisi altında topladıklarını belirterek, İHA motorunun ithalatında yaşanan zorluklar dolayısıyla "acele" koduyla geliştirdikleri ilk motor olan PD155'ten TUSAŞ'a 9 teslimat yaptıklarını söyledi.

Yüzde 95 yerlilik oranı

Bu acil sıkıntıyı çözdükten sonra daha güçlü PD170 motorunu geliştirdikleri bilgisini veren Akşit, bu motorun her yerden temin edilebilen standart bazı aksesuarları dışında yüzde 95'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı.

Akşit, bu motorların kendi sınıflarında dünyada en yüksek irtifa yeteneğine sahip motorlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

AKSUNGUR İHA, PD170'le dünyada ilk defa 30 bin fitin üzerine bir pistonlu motorla çıktı ve başarıyla uçtu. Görev profilleri genellikle 20-30 bin fit olmasına rağmen bu değerleri yeni teknoloji motorlarla yavaş yavaş 30-40 bin fite çekiyoruz.

"Dünyada bir numara"

Hem irtifa yeteneği hem irtifada güç olarak dünyada bir numara. Aynı zamanda yakıt sarfiyatında rakiplerinden açık ara önde. Çok az yakıyor. Seri imalat öncesi belli uçuş profillerini tamamlamaları gerekiyor. Bunu tamamlamak üzereler.



Seri imalatımız hızlanacak. Yurt dışı teklifler var, son aşamaya gelmiş şeyler bulunuyor. Bunların ihracat izinleri vesaire prosedürleri var, onlarla ilgileniyoruz. Bir de strateji olarak kime satacağız, satmayacağız, bu kararları devletimizle beraber vermek durumundayız.



Diğer ülkelerin bize yaptıkları gibi, devletimiz karar verecek. Bayraktar TB3'ün de bu motorla uçması için son hazırlıkları yapıldı. Motorla ilgili zannediyorum bütün entegrasyon çalışmaları bitti.

Daha güçlü motorlar yolda

Mahmut Akşit, PD170'in peşinde PD222 gibi 225 beygirlik daha güçlü bir motorun geldiğini ve dayanım testlerini başarıyla geçtiğini söyledi.

Daha güçlü ama aynı yere sığacak motorlar yaptıklarını ve bunun zor olduğunu vurgulayan Akşit, "Bu yarışa devam edeceğiz. Yani aynı yere sığacak daha güçlü motorlar geliştirmek için de bir yandan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

PD170 üretiminin 60'ın üzerine çıktığı bilgisini veren Akşit, havacılıktaki adetler düşünüldüğünde bunların "iyi rakamlar" olduğunu belirtti.

PD222'nin bir aksilik olmazsa gelecek yıl uçuşa hazır hale geleceğini bildiren Akşit, "Dayanıklılık testlerini geçti. Son olarak bizden istenen uçuş profil testlerine devam ediyoruz. Çok fazla bir süresi yok." dedi.

Helikopter motoru TS1400 ile insanlı uçuş teknolojik seviyesine geldiklerini anımsatan Akşit, sözlerini şöyle tamamladı:

Buradan sonrası artık sertifikasyon. Sertifikasyonun iki büyük aşamasından birinci aşama yani dizayn tasarım mühendisliği ekibinin sertifiye edilmesi ve bu tasarımın uluslararası standart ve kalitede gerçekleştirildiğinin onaylanması aşaması.



Bu aşama bitmek üzere. 10 aşamadan bir tanesi kaldı. Onu da yıl bitmeden tamamlayacağız. Bundan sonrası sertifikasyon denetçisinin huzurunda motorun uluslararası şartlarda istenilen testleri birer birer tekrarlayarak geçtiğini göstermek. Bu da bir süreç alıyor. Bu sivil uygulamalar için.

"Gelecek yıl iki motor teslim edilecek"