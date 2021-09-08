Milyarlarca Android ve Windows kullanıcısı tehlikede

Bilgisayar korsanları tarafından Bluetooth bağlantısında keşfedilen bir güvenlik açığı, milyarlarca cihazı tehlikeye atıyor.

Bluetooth protokolünde 16 farklı güvenlik açığı keşfedildi. Bu açıklar, bir dizi popüler üreticinin yonga setleriyle saldırganlara açık kapı bırakıyor.

Güvenlik uzmanlarına göre, topluca “BrakTooth” olarak adlandırılan 16 güvenlik açığı; harici hoparlörlere, kulaklıklara, farelere, klavyelere ve çok daha fazlasına bağlanmak için Bluetooth’a dayanan birçok cihazı etkiliyor.

Ayrıca keşfedilen açıklar; Qualcomm, Intel ve Texas Instruments gibi önde gelen markalar tarafından sağlanan çipleri de etkiliyor. Bu da akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlar dahil milyarlarca cihazın risk altında olduğunu gösteriyor.

15 DOLARLIK CİHAZLA SALDIRI YAPILIYOR

BrakTooth güvenlik açıklarından yararlanan saldırganlar, herkesin 15 dolara satın alabileceği bir cihaz kullanarak saldırıları gerçekleştirebiliyor.

Araştırmacılar, güvenlik açıklarını 11 üreticinin tamamına bildirerek açığı kapatmalarını istedi.

O zamandan bu yana 90 günden fazla zaman geçse de hala düzeltmeler içeren tüm yamalar hazır değil.

Espressif Systems ve Infineon gibi şirketler açıkları kapatan yamaları yayınlasa da bazı üreticiler, yamaları yayınlamak için zamanları olmadığını ve henüz bir zaman çizelgesi belirtemeyeceklerini söylüyor.