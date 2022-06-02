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- Aklınıza takılmasın: TikTok’taki bir şarkı nasıl bulunur? En basit yolu...
Aklınıza takılmasın: TikTok’taki bir şarkı nasıl bulunur? En basit yolu...
- Haber Merkezi
- 02.06.2022 - 20:19
- Güncelleme : 02.06.2022 - 20:55
2016 yılının Eylül ayında hayatımıza giren TikTok, neredeyse tüm sosyal medya platformlarını geride bıraktı.
Dünyanın her yerinde oldukça popüler olan ve Şirketin açıklamasına göre 2022'de aylık 755 milyon kullanıcıya ulaşan TikTok, yükselişini sürdürüyor.
Kimi zaman eğlenceli, kimi zaman bilgi içeren videoların paylaşıldığı platform, adeta gündemi belirliyor ve gündemden besleniyor.
TikTok videolara kullanıcıların şarkı ve müziklerle, dans, dublaj ve çeşitli eğlenceli videolar hazırlamalarına izin veriyor.
Öyle ki kendinizi bazen TikTok'ta dinlediğiniz bir şarkıyı mırıldanırken bulabilirsiniz.
Peki ya o şarkıyı bir türlü bulamadığınızda...
Yıllar öncesine ait bir şarkıyı remixleyip yeniden popüler yapan, çoğumuzun normalde açıp dinlemediği şarkıları dilimize dolayan TikTok'ta her şarkıyı bilmek imkansız.
Peki TikTok şarkıları nasıl bulunur? TikTok'taki bir şarkıyı nereden bulurum?
İşte TikTok'taki bir şarkıyı bulmanın en kolay yolunu açıklıyoruz...
Shazam ile Tiktok şarkısı bulmak
Tiktok müzik bulma konusunda en etkili ve kesin sonuç veren yöntemlerden biri ise Shazam ile şarkı bulmaktır.
Müzik bulma konusunda Shazam oldukça kullanışlı bir programdır ve kullanıcılara şarkıları direk vermektedir.
Shazam ile Tiktok şarkıları bulmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz,
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Shazam uygulamasını telefonunuza veya başka bir cihaza indirmeniz önerilir.
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Shazam telefonunuzda otomatik olarak aktifleşmektedir.
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Şarkısını bulmak istediğiniz videoyu Shazam uygulamasına dinleterek Müzik bulma işlemini yapabilirsiniz.
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Shazam’ı açarak bir yandan istenilen şarkının video açılmalıdır. Shazam’ın şarkıyı algılaması sağlanır.
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Shazam uygulaması müziği algılar ve size en iyi sonucu çıkartır.
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Eğer şarkılar kısıksa veya efekt ile anlaşılmaz hale geldiyse büyük ihtimalle Shazam bu şarkıyı algılayamayacaktır.