Aklınıza takılmasın: TikTok’taki bir şarkı nasıl bulunur? En basit yolu...

Aklınıza takılmasın: TikTok’taki bir şarkı nasıl bulunur? En basit yolu...

Günümüzde eski yeni binlerce şarkı, TikTok'ta viral olmasıyla milyonların diline dolanabiliyor. Ancak bazen günlerce arasanız da, adını bulamayabilirsiniz. Peki TikTok şarkıları nasıl bulunur?

2016 yılının Eylül ayında hayatımıza giren TikTok, neredeyse tüm sosyal medya platformlarını geride bıraktı.

Dünyanın her yerinde oldukça popüler olan ve Şirketin açıklamasına göre 2022'de aylık 755 milyon kullanıcıya ulaşan TikTok, yükselişini sürdürüyor.

Kimi zaman eğlenceli, kimi zaman bilgi içeren videoların paylaşıldığı platform, adeta gündemi belirliyor ve gündemden besleniyor.

TikTok videolara kullanıcıların şarkı ve müziklerle, dans, dublaj ve çeşitli eğlenceli videolar hazırlamalarına izin veriyor.

Öyle ki kendinizi bazen TikTok'ta dinlediğiniz bir şarkıyı mırıldanırken bulabilirsiniz.

Peki ya o şarkıyı bir türlü bulamadığınızda...

Yıllar öncesine ait bir şarkıyı remixleyip yeniden popüler yapan, çoğumuzun normalde açıp dinlemediği şarkıları dilimize dolayan TikTok'ta her şarkıyı bilmek imkansız.

Peki TikTok şarkıları nasıl bulunur? TikTok'taki bir şarkıyı nereden bulurum?

İşte TikTok'taki bir şarkıyı bulmanın en kolay yolunu açıklıyoruz...

Shazam ile Tiktok şarkısı bulmak

Tiktok müzik bulma konusunda en etkili ve kesin sonuç veren yöntemlerden biri ise Shazam ile şarkı bulmaktır.

Müzik bulma konusunda Shazam oldukça kullanışlı bir programdır ve kullanıcılara şarkıları direk vermektedir.

Shazam ile Tiktok şarkıları bulmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz,