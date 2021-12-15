Mirasçınızı seçin! Apple Dijital Miras özelliği nedir ve nasıl yapılır?

Mirasçınızı seçin! Apple Dijital Miras özelliği nedir ve nasıl yapılır?

Dijital Miras uygulaması ile öldükten sonra tüm dosyalarınıza erişebilecek beş kişi seçebilirsiniz. Peki dijital miras nedir, nasıl bırakılır? İşte iPhone dijital miras özelliğine dair bilgiler..

Verilerinizi miras bırakabilme ihtimalinizi hiç düşündünüz mü...

Apple'ın Haziran ayındaki Dünya Çapında Geliştirici Konferansı sırasında vaat edilen Digital Legacy özelliği, bugün iOS 15.2 güncellemesinin bir parçası olarak geldi.

Dijital Miras özelliği Apple cihazlarını kullanarak yıllarca biriktirilen ve Apple Kimliğinde saklı ve Apple'ın bulutuna yedeklenen tüm verilerin, öldükten sonra sonsuza kadar kaybolmasını engelleme için geliştirildi.

Kullanıcılar, "dijital miras bırakma" işlemine dair her bir detayı inceliyor. iPhone dijital miras nedir, nasıl bırakılır? İşte tüm detaylar...

iPHONE DİJİTAL MİRAS NEDİR?

Apple kullanıcıları yeni güncelleme iOS 15.2 ile öldükten sonra bir arkadaşını ve ailesini verilerine erişme izni verebiliyor.

Dijital Miras ile belirlenen kişilere iCloud'da depolanan fotoğrafları, notları, e-postaları, kişileri, takvimleri, iCloud Drive dosyalarını, yedeklemeleri, sağlık verilerini ve hatta Safari Yer İmleri aktarılabiliyor.

Ancak Dijital Miras güncellemesi seçeceğiniz kişilere hangi verileri bırakabileceğini kullanıcıya seçtirmiyor. Bu nedenle Dijital Mirasçı ölen kişinin tüm verilerine erişebiliyor.

ÖLÜMÜN KANITLANMASI ŞART

Dijital Miras için seçilen kişilerin ölen kişinin verilerine ulaşmak için iPhone ve Apple kullanıcısının öldüğünü kanıtlaması gerekiyor.

Dijital Miras özelliğinin fikir babası GoodTrust’un CEO’su Steiber, "Birçok durumda Apple, Apple'a ölen kişinin sahip olduğu fotoğrafları hayatta kalan aileye teslim etmesi talimatını veren bir mahkeme emri gerektirebilir" dedi. Ancak Dijital Miras özelliği şimdiden kullanıcıları heyecanladırdı.

iPHONE DİJİTAL MİRAS NASIL YAPILIR?

Apple kullanıcıları Dijital Miras özelliği için araştırma yapıyor. Dijital miras özelliği ile bir arkadaşınızı ya da ailenizden birini öldükten sonra verilerinize erişmesi için yetkilendirebilirsiniz.

Dijital Miras için öncelikle iPhone’nunuza iOS 15.2 yüklemeniz gerekiyor. İşte adım adım Dijital Miras özelliği aktif etme:

Ayarlar uygulamasını açın

En üstte adınıza dokunun

Şifre ve Güvenlik Seçin

Dijital Miraşçı (Legacy Contact) dokunun

Dijital Miraşçı Ekle'yi seçin ve istemleri izleyin.

DİJİTAL MİRAS İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Dijital Miras özelliği ile öldükten sonra mirasçı atayan Apple kullanıcıları ‘’Dijital Miras iptal edilebilir mi?’’ sorusunun cevabını arıyor.

İşte Dijital Miras için seçtiğiniz kişileri kaldırmanın yolları: