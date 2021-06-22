Mitsubishi'den görüşmeleri özetleyen yapay zeka

Mitsubishi, sözlü görüşmeleri isabetli bir şekilde otomatik olarak özetleyen bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi.

Son yıllarda oldukça gelişen yapay zeka teknolojilerinden birçok sektör faydalanıyor.

Mitsubishi, sözlü görüşmeleri isabetli bir şekilde otomatik olarak özetleyen bir teknoloji geliştirdi ve çağrı merkezi çalışanlarının işini kolaylaştırdı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, temelli bir görüşme özetleme teknolojisi olan sistem, şirketin çağrı merkezinde yapılan ön testlere göre çalışanların çağrı raporu hazırlamaları için harcadıkları süreyi yaklaşık olarak yarı yarıya azaltıyor.

Çağrı merkezi görüşmeleri, genellikle geleneksel konuşma tanıma teknolojisiyle kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar, çoğunlukla anlaşılmayan sözler veya kopuk konuşmalar içerdiğinden bir yazılım tarafından tam isabetli olarak yazılı kayıtlara dönüştürülemiyor.

KONUŞMALARI DERİNLEMESİNE ANALİZ EDİYOR

Mitsubishi Electric'in yeni teknolojisi, günlük konuşma dili ve eş anlamlı ifadeler de dahil olmak üzere, anlamları doğru bir şekilde belirlemek için diyalog bağlamlarını öğreniyor.

Geçmiş raporlarda yer alan verileri kullanarak kopuk konuşmalar, dil bilgisi hataları ve kelime tercihlerini topluyor, tam ve doğal cümleler oluşturuyor.

ÖZET HAZIRLIYOR

Daha sonra çalışanların üzerinde düzenlemeler yaptığı geçmiş raporlardan en benzer ve en kısa cümleleri çıkarıyor ve en sonunda özet yazılı kaydı tamamlıyor.

Mitsubishi Electric'in yeni teknolojisi, Japonca metin hacmini büyük oranda azaltırken, metnin yaklaşık yüzde 90'ının (geleneksel teknolojide yaklaşık yüzde 30) kullanılabilir hale getiriyor.

Bu sayede, çağrı merkezi çalışanlarının raporlarını manuel hazırlamak için harcadıkları süre yarı yarıya azalıyor.

Maisart isimli yapay zeka, yazılı kayıt oluşturmak amacıyla çağrı geçmişlerinden ve geçmiş raporlardan öğreniyor ve manuel hazırlanmış geçmiş raporlardan en benzer ve en kısa cümleleri bularak özetlenmiş doğal cümlelerden kısa kayıtlar oluşturuyor.

Mitsubishi Electric, bu yeni teknolojisini Mart 2021'den itibaren kendi çağrı merkezinde demo testleriyle değerlendirmeye devam ediyor.