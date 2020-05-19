MIUI 12 güncellemesi alacak tüm Xiaomi ve Redmi modelleri

MIUI 12 güncellemesi alacak tüm Xiaomi ve Redmi modelleri

Xiaomi'nin tanıttığı MIUI 12 arayüz güncellemesini alacak bütün Xiaomi ve Redmi modelleri belli oldu.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini yavaş yavaş MIUI 12 sürümüne bırakacak.

Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, karanlık mod, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, Xiaomi tarafından resmi olarak tanıtıldı.

Haziran ayından itibaren yeni arayüz sürümünü kullanıcılara sunmaya başlayacağını belirten Çinli şirket, MIUI 12 güncellemesinin geleceği akıllı telefonların tam listesini açıkladı.

MIUI 12 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK TÜM TELEFONLAR

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

POCOPHONE F1

POCO F1

Mi 10 Pro

Mi 10

POCO F2 Pro

POCO X2

Mi 10 Lite

Mi Note 10

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi MIX 3

Mi MIX 2S

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Redmi Note 7S

Mi Note 3

Mi MIX 2

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi Note 9s

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Mi Note 10 Lite

MIUI 12 NE ZAMAN YAYINLANACAK

Xiaomi, MIUI 12 güncellemesinin kademeli bir şekilde dağıtılacağını açıkladı. Buna göre ilk etapta Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 ve Redmi K20 Pro modelleri güncellemeyi alabilecek.

Yukarıdaki modeller, haziran ayının sonuna kadar MIUI 12 güncellemesine kavuşacak. Geriye kalan telefonlara güncellemenin ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.