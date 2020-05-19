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- MIUI 12 güncellemesi alacak tüm Xiaomi ve Redmi modelleri
MIUI 12 güncellemesi alacak tüm Xiaomi ve Redmi modelleri
- Haber Merkezi
- 19.05.2020 - 16:21
Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini yavaş yavaş MIUI 12 sürümüne bırakacak.
Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, karanlık mod, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, Xiaomi tarafından resmi olarak tanıtıldı.
Haziran ayından itibaren yeni arayüz sürümünü kullanıcılara sunmaya başlayacağını belirten Çinli şirket, MIUI 12 güncellemesinin geleceği akıllı telefonların tam listesini açıkladı.
MIUI 12 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK TÜM TELEFONLAR
Redmi Note 7
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 9
POCOPHONE F1
POCO F1
Mi 10 Pro
Mi 10
POCO F2 Pro
POCO X2
Mi 10 Lite
Mi Note 10
Mi 8
Mi 8 Pro
Mi MIX 3
Mi MIX 2S
Mi 9 SE
Mi 9 Lite
Redmi Note 7S
Mi Note 3
Mi MIX 2
Mi MAX 3
Mi 8 Lite
Redmi Y2
Redmi S2
Redmi Note 5
Redmi Note 5 Pro
Redmi 6A
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi Note 6 Pro
Redmi Y3
Redmi 7
Redmi 7A
Redmi Note 8
Redmi Note 8T
Redmi 8
Redmi 8A
Redmi 8A Dual
Redmi Note 9s
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro Max
Mi Note 10 Lite
MIUI 12 NE ZAMAN YAYINLANACAK
Xiaomi, MIUI 12 güncellemesinin kademeli bir şekilde dağıtılacağını açıkladı. Buna göre ilk etapta Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 ve Redmi K20 Pro modelleri güncellemeyi alabilecek.
Yukarıdaki modeller, haziran ayının sonuna kadar MIUI 12 güncellemesine kavuşacak. Geriye kalan telefonlara güncellemenin ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.
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