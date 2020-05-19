Dolar
6.7792
-1.5438%
Euro
7.4098
-1.3631%
Altın
1738.86
0.3769%
Borsa
101982.96
2.2199%
G. Altın
379.064
-1.1989%
Bitcoin
65616.54
-1.5479%
28ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 28 C

    MIUI 12 güncellemesi alacak tüm Xiaomi ve Redmi modelleri

    Xiaomi'nin tanıttığı MIUI 12 arayüz güncellemesini alacak bütün Xiaomi ve Redmi modelleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2020 - 16:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    MIUI 12 güncellemesi alacak tüm Xiaomi ve Redmi modelleri

    Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini yavaş yavaş MIUI 12 sürümüne bırakacak.

    Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, karanlık mod, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, Xiaomi tarafından resmi olarak tanıtıldı.

    Haziran ayından itibaren yeni arayüz sürümünü kullanıcılara sunmaya başlayacağını belirten Çinli şirket, MIUI 12 güncellemesinin geleceği akıllı telefonların tam listesini açıkladı.

    xiaomi

    MIUI 12 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK TÜM TELEFONLAR

    • Redmi Note 7

    • Redmi Note 7 Pro

    • Redmi Note 8 Pro

    • Redmi Note 9

    • POCOPHONE F1

    • POCO F1

    • Mi 10 Pro

    • Mi 10

    • POCO F2 Pro

    • POCO X2

    • Mi 10 Lite

    • Mi Note 10

    • Mi 8

    • Mi 8 Pro

    • Mi MIX 3

    • Mi MIX 2S

    • Mi 9 SE

    • Mi 9 Lite

    • Redmi Note 7S

    • Mi Note 3

    • Mi MIX 2

    • Mi MAX 3

    • Mi 8 Lite

    • Redmi Y2

    • Redmi S2

    • Redmi Note 5

    • Redmi Note 5 Pro

    • Redmi 6A

    • Redmi 6

    • Redmi 6 Pro

    • Redmi Note 6 Pro

    • Redmi Y3

    • Redmi 7

    • Redmi 7A

    • Redmi Note 8

    • Redmi Note 8T

    • Redmi 8

    • Redmi 8A

    • Redmi 8A Dual

    • Redmi Note 9s

    • Redmi Note 9 Pro

    • Redmi Note 9 Pro Max

    • Mi Note 10 Lite

    miui

    MIUI 12 NE ZAMAN YAYINLANACAK

    Xiaomi, MIUI 12 güncellemesinin kademeli bir şekilde dağıtılacağını açıkladı. Buna göre ilk etapta Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 ve Redmi K20 Pro modelleri güncellemeyi alabilecek.

    Yukarıdaki modeller, haziran ayının sonuna kadar MIUI 12 güncellemesine kavuşacak. Geriye kalan telefonlara güncellemenin ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir