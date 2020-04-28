MIUI 12 güncellemesini alacak Xiaomi ve Redmi modelleri

Xiaomi'nin tanıttığı, Android 11 tabanlı MIUI 12'nin geleceği akıllı telefonlar belli oldu.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini yavaş yavaş MIUI 12 sürümüne bırakacak.

Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, karanlık mod, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, Xiaomi tarafından resmi olarak tanıtılmıştı.

Haziran'dan itibaren yeni arayüz sürümünü kullanıcılara sunmya başlayacağını belirten Çinli şirket, MIUI 12 güncellemesinin geleceği akıllı telefonları açıkladı.

MIUI 12 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK XIAOMI VE REDMI MODELLERİ

İlk etap:

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20

İkinci etap:

Mi Mix 3

Xiaomi Mi 8 serisi

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Üçüncü etap: