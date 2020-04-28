MIUI 12 güncellemesini alacak Xiaomi ve Redmi modelleri
- Haber Merkezi
- 28.04.2020 - 10:57
Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzü, yerini yavaş yavaş MIUI 12 sürümüne bırakacak.
Güncellenmiş yeni bildirim sistemi, karanlık mod, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, Xiaomi tarafından resmi olarak tanıtılmıştı.
Haziran'dan itibaren yeni arayüz sürümünü kullanıcılara sunmya başlayacağını belirten Çinli şirket, MIUI 12 güncellemesinin geleceği akıllı telefonları açıkladı.
MIUI 12 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK XIAOMI VE REDMI MODELLERİ
İlk etap:
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Xiaomi Mi 10 Pro
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Xiaomi Mi 10
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Xiaomi Mi 10 Youth Edition
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Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9
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Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
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Redmi K30 Pro
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Redmi K30
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Redmi K30 Pro Zoom Edition
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Redmi K20 Pro
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Redmi K20
İkinci etap:
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Mi Mix 3
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Xiaomi Mi 8 serisi
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Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 7
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Redmi Note 7 Pro
Üçüncü etap:
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Mi Mix 2
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Redmi 8
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Redmi 8A
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Redmi 7
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Redmi 7A
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Mi CC9,
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Mi CC9 Pro
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Mi CC9e