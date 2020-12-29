MIUI 12.5 duyuruldu: İşte güncellemeyi alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi'nin yeni nesil akıllı telefon arayüzü MIUI 12.5 ile gelecek özellikler ve güncellemeyi alacak modelleri sizler için derledik.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, çok yakında yerini en son güncelleme olan MIUI 12.5 sürümüne bırakacak.

Çinli şirket, yeni güncelleme ile Xiaomi, Redmi ve POCO akıllı telefonlara gelecek özellikleri duyurdu.

SİSTEM UYGULAMALARI AZALDI

Xiaomi, MIUI 12.5 ile oldukça detaylı performan iyileştirmeleri sunacak. MIUI 12.5 ile birlikte gömülü halde gelen uygulama sayısını 9'a kadar düşürdüklerini açıklayan şirket, aynı zamanda uygulamalar arası geçiş animasyonlarının da iyileştirildiğini ve daha iyi performans elde edildiğini belirtiyor.

YÜZDE 25 DAHA FAZLA TASARRUF

Xiaomi’nin açıklamalarına göre MIUI 12.5, MIUI 11’e kıyasla yüzde 25’e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda güncelleme ile gelen yeni duvar kağıtları, günün hangi saatinde olduğunuza bağlı olarak değişebiliyor.

MIUI 12.5 ile birlikte aynı zamanda arayüze haptic dokunma teknolojisi de geliyor. Bu sayede telefonunuzun ekranı, dokunduğunuz yüzeye bağlı olarak farklı şiddette dokunmatik geri bildirim gönderebilecek.

MIUI 12.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK XIAOMI MODELLER

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, 10 Ultra ve Mi 10 Youth Edition

Redmi K30, K30 5G, K30 Pro 5G, K30i 5Gv, K30S Ultra ve K30 Ultra

Xiaomi Mi 9 ve Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC9e ve Mi CC9 Pro

Redmi K20 ve K20 Pro

Redmi 10X 5G ve 10X Pro 5G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 7 ve Note 7 Pro

Xiaomi'nin, yukarıdaki listeye önümüzdeki günlerde yeni modeller eklemesi bekleniyor.