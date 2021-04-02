MIUI 12.5 kararlı sürümü Avrupa'da yayınlandı

Xiaomi'nin yeni nesil akıllı telefon arayüzü MIUI 12.5'in kararlı sürümü, Avrupa'daki kullanıcılara sunuldu.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, çok yakında yerini en son güncelleme olan MIUI 12.5 sürümüne bırakacak.

Android 11 tabanlı yeni arayüz güncellemesi MIUI 12.5’in beta testleri uzun süredir devam ediyordu. Xiaomi'den yapılan açıklamada, MIUI 12.5 kararlı sürümünün Avrupa pazarı için sunulmaya başlandığı belirtildi.

İlk etapta İngiltere’de yayınlanan güncellemenin kısa bir süre içinde Türkiye pazarı içinde yayınlanacağını hatırlatalım.

OTA üzerinden sunulacak ve v12.5.1.0.RFBCNXM yapı numarasına sahip yeni arayüz güncellemesi, sistemdeki hataları giderdiği gibi yeni özellikler de ekleyecek.

SİSTEM UYGULAMALARI AZALDI

Xiaomi, MIUI 12.5 ile oldukça detaylı performan iyileştirmeleri sunacak. MIUI 12.5 ile birlikte gömülü halde gelen uygulama sayısını 9'a kadar düşürdüklerini açıklayan şirket, aynı zamanda uygulamalar arası geçiş animasyonlarının da iyileştirildiğini ve daha iyi performans elde edildiğini belirtiyor.

YÜZDE 25 DAHA FAZLA TASARRUF

Xiaomi’nin açıklamalarına göre MIUI 12.5, MIUI 11’e kıyasla yüzde 25’e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda güncelleme ile gelen yeni duvar kağıtları, günün hangi saatinde olduğunuza bağlı olarak değişebiliyor.

MIUI 12.5 ile birlikte aynı zamanda arayüze haptic dokunma teknolojisi de geliyor. Bu sayede telefonunuzun ekranı, dokunduğunuz yüzeye bağlı olarak farklı şiddette dokunmatik geri bildirim gönderebilecek.

Güncellemeyi alacak modeller şu şekilde: