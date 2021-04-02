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- MIUI 12.5 kararlı sürümü Avrupa'da yayınlandı
MIUI 12.5 kararlı sürümü Avrupa'da yayınlandı
- Haber Merkezi
- 02.04.2021 - 17:41
Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, çok yakında yerini en son güncelleme olan MIUI 12.5 sürümüne bırakacak.
Android 11 tabanlı yeni arayüz güncellemesi MIUI 12.5’in beta testleri uzun süredir devam ediyordu. Xiaomi'den yapılan açıklamada, MIUI 12.5 kararlı sürümünün Avrupa pazarı için sunulmaya başlandığı belirtildi.
İlk etapta İngiltere’de yayınlanan güncellemenin kısa bir süre içinde Türkiye pazarı içinde yayınlanacağını hatırlatalım.
OTA üzerinden sunulacak ve v12.5.1.0.RFBCNXM yapı numarasına sahip yeni arayüz güncellemesi, sistemdeki hataları giderdiği gibi yeni özellikler de ekleyecek.
SİSTEM UYGULAMALARI AZALDI
Xiaomi, MIUI 12.5 ile oldukça detaylı performan iyileştirmeleri sunacak. MIUI 12.5 ile birlikte gömülü halde gelen uygulama sayısını 9'a kadar düşürdüklerini açıklayan şirket, aynı zamanda uygulamalar arası geçiş animasyonlarının da iyileştirildiğini ve daha iyi performans elde edildiğini belirtiyor.
YÜZDE 25 DAHA FAZLA TASARRUF
Xiaomi’nin açıklamalarına göre MIUI 12.5, MIUI 11’e kıyasla yüzde 25’e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda güncelleme ile gelen yeni duvar kağıtları, günün hangi saatinde olduğunuza bağlı olarak değişebiliyor.
MIUI 12.5 ile birlikte aynı zamanda arayüze haptic dokunma teknolojisi de geliyor. Bu sayede telefonunuzun ekranı, dokunduğunuz yüzeye bağlı olarak farklı şiddette dokunmatik geri bildirim gönderebilecek.
Güncellemeyi alacak modeller şu şekilde:
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 10 serisi
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Pro
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