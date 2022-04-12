MIUI 13 güncellemesi alacak 16 Xiaomi modeli belli oldu

MIUI 13'ün global dağıtımına başlayan Xiaomi, kararlı sürüm için güncellemelere devam ediyor. İşte güncelleme alması beklenen 16 yeni model...

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte "Xiaomi 12" akıllı telefon serisiyle birlikte tanıtılmıştı.

MIUI 13 güncellemesi; güvenlik, performans ve tasarım alanında birçok yeniliği Xiaomi akıllı telefon modellerine getirecek.

Xiaomi amiral gemileri, yeni versiyonla MIUI 12.5 sürümüne göre yüzde 15 daha az kare atlama sorunu yaşayacak. Bu oran, orta segment modellerde yüzde 32 ve alt segment modellerde yüzde 52'ye kadar çıkacak.

MIUI 13 ALACAK 16 YENİ MODEL

MIUI 13 güncellemesi, ilk yayınlandığında yalnızca Çin'deki kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise güncelleme, dünya genelindeki kullanıcılar için yayınlanıyor.

Xiaomi, MIUI 13 yazılımının kararlı sürümüne yönelik üçüncü güncelleme dalgasının başladığını duyurdu.

Yayınlanan liste, sistem yazılımının en son sürümüne yükseltilecek olan Xiaomi ve Redmi markalarını gösteriyor.

Xiaomi, aşağıda yer alan bazı modellerin MIUI 13'ün kararlı sürümünü zaten aldığını, geri kalanının mayıs ayının sonundan önce alacağını belirtiyor.