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- MIUI 13 güncellemesi yıl sonuna kadar geliyor: İşte güncelleme alacak Xiaomi ve Redmi modelleri
MIUI 13 güncellemesi yıl sonuna kadar geliyor: İşte güncelleme alacak Xiaomi ve Redmi modelleri
- Haber Merkezi
- 05.11.2021 - 13:32
- Güncelleme : 05.11.2021 - 14:17
Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, yakın bir zamanda MIUI 13 sürümüne güncellenecek.
Geçtiğimiz aylarda MIUI 13 güncellemesi üzerinde testlere başlayan Çinli şirket, yakın bir zamanda yeni sürümü, destekleyen modellere sunmaya başlayacak.
Xiaomi, neredeyse tüm uyumlu cihazları MIUI 12.5 sürümüne güncelledikten sonra MIUI 13'ün çıkış tarihiyle ilgili daha fazla açıklama yapmaya başladı.
MIUI 13 YIL SONUNA KADAR GELMİŞ OLACAK
Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, MIUI 13 arayüzünün çıkışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Jun, güncellemenin yıl sonundan önce geleceğini ilk defa doğruladı.
Her zaman olduğu gibi ilk etapta Çin versiyonu yayınlanacak olan güncelleme, daha sonra desteklenen telefonlar için dünya genelinde kullanıma sunulacak.
MIUI 13 YENİLİKLER
MIUI 13'ün yeni widget'lara ve görsel düzenlemelere sahip olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca güncelleme ile sistem simgelerinin görünümü de değişecek ve arama çubuğu ekranın alt kısmına taşınacak
Yeni işletim güncellemenin temel özelliklerinden biri, dahili depolama alanını kullanarak RAM miktarını artırma işlevi olacak. Bu teknoloji sayesinde eski telefonların performansı artacak.
MIUI 13 güncellemesinin, mevcut sürüme kıyasla daha akıcı animasyonlar, yeni temalar, geliştirilmiş gizlilik ve genişletilmiş güç yönetimi özellikleri getirmesi bekleniyor.
MIUI 13'ün görsel yeniliklere ek olarak performans ve pil ömrüyle ilgili iyileştirmeler sunacağı söyleniyor. Ürün yazılımı, Android 11 ve Android 12 çalıştıran Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlara dağıtılacak.
MIUI 13 ALACAK TELEFONLAR
Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre; son 2 yıl içinde piyasaya sürülen tüm Xiaomi, Redmi ve Poco marka akıllı telefonları MIUI 13 güncellemesini alacak.
Sızdırılan bilgilere göre, MIUI 13 güncellemesi alması beklenen telefonlar şu şekilde: (Liste Xiaomi tarafından doğrulanmadığından değişiklikler yaşanabilir.)
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40
- Redmi Note 9T
- Redmi 9T
- Redmi 9 Power
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30s
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9i
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi 9C
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi 10X 5G
- Redmi-10X 4G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 5G Racing
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi 9
- Redmi K20 Pro Premium
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K20 Pro
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi Fold
- Xiaomi Mi 10i 5G
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 10s
- Xiaomi Mi 10T Pro 5G
- Xiaomi Mi 10T 5G
- Xiaomi Mi 10T Lite 5G
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 10 Youth 5G
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10 Pro 5G
- Xiaomi Mi 10 5G
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
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