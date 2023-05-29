MIUI 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar belli oldu Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 desteğini yeni modellerine sunmaya devam ediyor. İşte güncelleme alacak yeni telefonlar.

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Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunmak istediklerini söyleyen Xiaomi yöneticisi Jin Fan, ayrıca kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduklarını da belirtmişti.

MIUI 14 alacak yeni modeller

Yeni güncellemeye kavuşacak 7 akıllı telefon daha açıklandı. Listede POCO ve Redmi modelleri bulunuyor.

Android 12 ve Android 13 işletim sistemini temel alacak sürüm, çok yakında Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro, POCO M5s, Redmi Note 11, Redmi Note 11 NFC, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11S ve Redmi 10 modelleri için kullanılabilir olacak.