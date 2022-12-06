- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- MIUI 14 güncellemesi bir modele daha geliyor
MIUI 14 güncellemesi bir modele daha geliyor
- Haber Merkezi
- 06.12.2022 - 12:58
- Güncelleme : 06.12.2022 - 13:16
Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü, telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini akıllı telefonlarına sunmaya başlayacak.
Xiaomi, MIUI 14 ürün yazılımını Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro amiral gemileriyle birlikte bu ay bitmeden tanıtacak.
Xiaomi Mi 10'a da güncelleme gelecek
Güncellemeyi ilk olarak Xiaomi 12 S serisi ve ardından Xiaomi 11 modelleri alacak. Ardından Xiaomi MI 11 kullanıcıları da MIUI 14'e kavuşacak.
Geçtiğimiz haftalarda şirket yetkilileri, MIUI 14'ün hafif ve sistem akıcılığına odaklanacağını söylerken, şimdi ise güncellemeyi alacak telefonların listesi ortaya çıktı.
MIUI 14 alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri
Çinli mikroblog sitesi Weibo'da ortaya çıkan liste, MIUI 14 arayüzünü alacak modelleri gözler önüne seriyor. Buna göre yeni amiral gemileri başta olmak üzere listede 20'nin üzerinde model yer alacak.
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Xiaomi CIVI 2
- Xiaomi CIVI 1S
- Mi 11 LE
- Redmi Note 12SE
- Redmi K40
- Redmi K40 Gaming
- Redmi K40 Pro/Pro+
- Xiaomi MIX 4
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro/Pro+
Son olarak, listenin henüz Xiaomi tarafından doğrulanmadığını ve muhtemelen bu listeye birçok modelin daha ekleneceğini belirtelim.