MIUI 14 güncellemesi bir modele daha geliyor

MIUI 14 güncellemesi bir modele daha geliyor

sa Xiaomi 13 serisi ve MIIUI 14 güncellemesini yakında tanıtacak olan Xiaomi, Mi 10 kullanıcılarına da müjdeyi verdi.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü, telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini akıllı telefonlarına sunmaya başlayacak.

Xiaomi, MIUI 14 ürün yazılımını Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro amiral gemileriyle birlikte bu ay bitmeden tanıtacak.

Xiaomi Mi 10'a da güncelleme gelecek

Güncellemeyi ilk olarak Xiaomi 12 S serisi ve ardından Xiaomi 11 modelleri alacak. Ardından Xiaomi MI 11 kullanıcıları da MIUI 14'e kavuşacak.

Geçtiğimiz haftalarda şirket yetkilileri, MIUI 14'ün hafif ve sistem akıcılığına odaklanacağını söylerken, şimdi ise güncellemeyi alacak telefonların listesi ortaya çıktı.

MIUI 14 alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri

Çinli mikroblog sitesi Weibo'da ortaya çıkan liste, MIUI 14 arayüzünü alacak modelleri gözler önüne seriyor. Buna göre yeni amiral gemileri başta olmak üzere listede 20'nin üzerinde model yer alacak.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 1S

Mi 11 LE

Redmi Note 12SE

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro/Pro+

Xiaomi MIX 4

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro/Pro+

Son olarak, listenin henüz Xiaomi tarafından doğrulanmadığını ve muhtemelen bu listeye birçok modelin daha ekleneceğini belirtelim.