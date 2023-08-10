MIUI 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefonları

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 14 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken Çinli şirket, şimdi de MIUI 15 üzerinde çalışıyor.
Xiaomi Android 14 tabanlı MIUI 15 güncellemesi için henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Ancak şirketin mevcut yol haritası Aralık 2023 tarihini işaret ediyor. Öte yandan, güncellemenin beklenenden önce yayınlanması da yüksek bir ihtimal.
Bildirilenlere göre Xiaomi'nin bir sonraki güncellemesi MIUI 15, genel kullanıcı deneyimini artıracak yepyeni bir kullanıcı arayüzü ile geliyor.
MIUI 15 ile kullanıma sunulacak bir diğer yenilikse, yenilenen pano ve ses yükseltme işlevi. Bu özellik, telefonların ses seviyesini iki kata kadar artırabilecek.
Ayrıca MIUI arayüzü, daha gerçekçi ve hassas dokunsal geri bildirime ek olarak, güvenlik ve çoklu görev yönetimi tarafında da yükseltmeler alacak.
MIUI 15 ile satışa çıkacak telefonlar
Digital Chat Station'a göre Redmi Note 13 ve Xiaomi 14 serileri, MIUI 15 yüklü olarak kutudan çıkacak.
MIUI 15'teki diğer yenilikler henüz tam olarak bilinmiyor. Gizlilik, güvenlik ve performans iyileştirmelerine ek olarak arayüz tasarımında çeşitli değişiklikler, geliştirilmiş Xiaomi uygulamaları ve daha iyi yapay zeka entegrasyonu gibi özelliklerin olması bekleniyor.
Henüz MIUI 15 ile ilgili ayrıntılar az olsa da güncellemeyi alacak telefonların resmi olmayan bir listesi yayınlandı.
MIUI 15 alacak Xiaomi modelleri
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 11T
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi Mi 11 LE
Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11 Pro
Xiaomi CIVI 1S
Xiaomi CIVI 2
Xiaomi CIVI 3
Xiaomi MIX 4
Xiaomi MIX FOLD
Xiaomi MIX FOLD 2
Xiaomi MIX FOLD 3
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 inç
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi'nin, MIUI 15 alacak modellerle ilgili resmi listeyi eylül ayında yayınlaması bekleniyor.