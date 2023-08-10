MIUI 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefonları Xiaomi'nin merakla beklenen MIUI 15 güncellemesinden ilk bilgiler geldi. İşte güncelleme alması beklenen akıllı telefon modelleri.

ensonhaber.com

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 14 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken Çinli şirket, şimdi de MIUI 15 üzerinde çalışıyor.

Xiaomi Android 14 tabanlı MIUI 15 güncellemesi için henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Ancak şirketin mevcut yol haritası Aralık 2023 tarihini işaret ediyor. Öte yandan, güncellemenin beklenenden önce yayınlanması da yüksek bir ihtimal.

Bildirilenlere göre Xiaomi'nin bir sonraki güncellemesi MIUI 15, genel kullanıcı deneyimini artıracak yepyeni bir kullanıcı arayüzü ile geliyor.

MIUI 15 ile kullanıma sunulacak bir diğer yenilikse, yenilenen pano ve ses yükseltme işlevi. Bu özellik, telefonların ses seviyesini iki kata kadar artırabilecek.

Ayrıca MIUI arayüzü, daha gerçekçi ve hassas dokunsal geri bildirime ek olarak, güvenlik ve çoklu görev yönetimi tarafında da yükseltmeler alacak.

MIUI 15 ile satışa çıkacak telefonlar

Digital Chat Station'a göre Redmi Note 13 ve Xiaomi 14 serileri, MIUI 15 yüklü olarak kutudan çıkacak.

MIUI 15'teki diğer yenilikler henüz tam olarak bilinmiyor. Gizlilik, güvenlik ve performans iyileştirmelerine ek olarak arayüz tasarımında çeşitli değişiklikler, geliştirilmiş Xiaomi uygulamaları ve daha iyi yapay zeka entegrasyonu gibi özelliklerin olması bekleniyor.

Henüz MIUI 15 ile ilgili ayrıntılar az olsa da güncellemeyi alacak telefonların resmi olmayan bir listesi yayınlandı.

MIUI 15 alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi CIVI 1S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 inç

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi'nin, MIUI 15 alacak modellerle ilgili resmi listeyi eylül ayında yayınlaması bekleniyor.