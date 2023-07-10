MIUI 15 ile çıkış yapacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 14 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken Çinli şirket, şimdi de MIUI 15 üzerinde çalışıyor.
Xiaomi Android 14 tabanlı MIUI 15 güncellemesi için henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Ancak şirketin mevcut yol haritası Aralık 2023 tarihini işaret ediyor. Öte yandan, güncellemenin beklenenden önce yayınlanması da yüksek bir ihtimal.
MIUI 15 ile satışa çıkacak telefonlar
Digital Chat Station'a göre Redmi Note 13 ve Xiaomi 14 serileri, MIUI 15 yüklü olarak kutudan çıkacak.
MIUI 15'teki yenilikler henüz tam olarak bilinmiyor. Gizlilik, güvenlik ve performans iyileştirmelerine ek olarak arayüz tasarımında çeşitli değişiklikler, geliştirilmiş Xiaomi uygulamaları ve daha iyi yapay zeka entegrasyonu gibi özelliklerin olması bekleniyor.
Henüz MIUI 15 ile ilgili ayrıntılar az olsa da güncellemeyi alacak telefonların resmi olmayan bir listesi yayınlandı.
MIUI 15 alacak Xiaomi modelleri
Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra / Mi 10S
Mi 10T / Pro
Redmi K30S / Redmi K30 Pro
POCO F2 Pro
POCO X3 / POCO X3 NFC
Redmi Note 10 / Redmi Note 10 Lite
Redmi A1 / Redmi A1+
POCO C40 / POCO C50
Redmi 10 Power / Redmi 10C / Redmi 10A / Redmi 10
Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Max / Redmi Note 9S
Xiaomi'nin, MIUI 15 alacak modellerle ilgili resmi listeyi eylül ayında yayınlaması bekleniyor.