MIUI 15 ile çıkış yapacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu MIUI 15'in beklenenden daha erken geleceği bildirilirken, yeni arayüzle çıkış yapması beklenen ilk modeller de netleşmeye başladı.

ensonhaber.com

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 14 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken Çinli şirket, şimdi de MIUI 15 üzerinde çalışıyor.

Xiaomi Android 14 tabanlı MIUI 15 güncellemesi için henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Ancak şirketin mevcut yol haritası Aralık 2023 tarihini işaret ediyor. Öte yandan, güncellemenin beklenenden önce yayınlanması da yüksek bir ihtimal.

MIUI 15 ile satışa çıkacak telefonlar

Digital Chat Station'a göre Redmi Note 13 ve Xiaomi 14 serileri, MIUI 15 yüklü olarak kutudan çıkacak.

MIUI 15'teki yenilikler henüz tam olarak bilinmiyor. Gizlilik, güvenlik ve performans iyileştirmelerine ek olarak arayüz tasarımında çeşitli değişiklikler, geliştirilmiş Xiaomi uygulamaları ve daha iyi yapay zeka entegrasyonu gibi özelliklerin olması bekleniyor.

Henüz MIUI 15 ile ilgili ayrıntılar az olsa da güncellemeyi alacak telefonların resmi olmayan bir listesi yayınlandı.

MIUI 15 alacak Xiaomi modelleri

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra / Mi 10S

Mi 10T / Pro

Redmi K30S / Redmi K30 Pro

POCO F2 Pro

POCO X3 / POCO X3 NFC

Redmi Note 10 / Redmi Note 10 Lite

Redmi A1 / Redmi A1+

POCO C40 / POCO C50

Redmi 10 Power / Redmi 10C / Redmi 10A / Redmi 10

Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Max / Redmi Note 9S

Xiaomi'nin, MIUI 15 alacak modellerle ilgili resmi listeyi eylül ayında yayınlaması bekleniyor.