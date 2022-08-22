MIUI kullanıcı sayısı 547 milyona ulaştı

Xiaomi, ikinci çeyrekte aylık toplam aktif kullanıcı sayısının 547 milyona ulaştığını duyurdu.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü, telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, kullanım oranlarıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınlayan şirket, MIUI kullanıcı sayısının dünya genelinde 547 milyona yükseldiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ikinci çeyrekte dünya çapında 17,8 milyon yeni MIUI kullanıcısı aileye katıldı.

2010 yılında piyasaya sürülmüştü

MIUI, resmi olarak Ağustos 2010 tarihinde piyasaya sürüldü. 2015 yılında 100 milyon kullanıcıya ulaşan Çinli şirket, 2018'de 200 milyon ve 2019'da 300 milyon kullanıcıyı geride bıraktı.

Gelirleri düştü

Paylaşılan raporlara göre, ikinci çeyrekte Xiaomi 10.31 milyar dolar yıllık satış geliri ile tahminlerin yüzde 20 altında kaldı.

Bununla birlikte, teknoloji devinin net geliri son çeyrekte yüzde 67 düşerek 305 milyon dolara geriledi.