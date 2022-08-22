Petrol
93.43
-3.40%
Euro
17.97
-1.02%
Dolar
18.0759
-0.05%
Altın
1.01
-0.58%
Borsa
3062
1.40%
Bitcoin
390.512
-1.19%
BTXN Coin
5.40
-1.09%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 31 C

    MIUI kullanıcı sayısı 547 milyona ulaştı

    Xiaomi, ikinci çeyrekte aylık toplam aktif kullanıcı sayısının 547 milyona ulaştığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MIUI kullanıcı sayısı 547 milyona ulaştı

    Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü, telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, kullanım oranlarıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

    2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınlayan şirket, MIUI kullanıcı sayısının dünya genelinde 547 milyona yükseldiğini duyurdu.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, ikinci çeyrekte dünya çapında 17,8 milyon yeni MIUI kullanıcısı aileye katıldı.

    2010 yılında piyasaya sürülmüştü

    MIUI, resmi olarak Ağustos 2010 tarihinde piyasaya sürüldü. 2015 yılında 100 milyon kullanıcıya ulaşan Çinli şirket, 2018'de 200 milyon ve 2019'da 300 milyon kullanıcıyı geride bıraktı.

    miui

    Gelirleri düştü

    Paylaşılan raporlara göre, ikinci çeyrekte Xiaomi 10.31 milyar dolar yıllık satış geliri ile tahminlerin yüzde 20 altında kaldı.

    Bununla birlikte, teknoloji devinin net geliri son çeyrekte yüzde 67 düşerek 305 milyon dolara geriledi.


    İlginizi Çekebilir

    Acun Ilıcalı ile Mehmet Şef arasında gerginlik
    Medya

    Acun Ilıcalı ile Mehmet Şef arasında gerginlik

    Ad ve soyad değişiklik başvuruları e-Devlet'ten de yapılabilecek
    Gündem

    Ad ve soyad değişiklik başvuruları e-Devlet'ten de yapılabilecek

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir