MIUI kullanıcı sayısı 564 milyona ulaştı

Xiaomi, üçüncü çeyrekte MIUI aylık toplam aktif kullanıcı sayısının 564 milyona ulaştığını duyurdu.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü, telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, kullanım oranlarıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınlayan şirket, MIUI kullanıcı sayısının dünya genelinde 567 milyona yükseldiğini duyurdu.

Bu rakam, geçen yıla kıyasla kullanıcı sayında 78,1 milyonluk artış olduğunu da gösteriyor. Ülkemizde de milyonlarca kişi, MIUI arayüzünü Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlarında kullanıyor.

2010 yılında piyasaya sürülmüştü

MIUI, resmi olarak Ağustos 2010 tarihinde piyasaya sürüldü. 2015 yılında 100 milyon kullanıcıya ulaşan Çinli şirket, 2018'de 200 milyon ve 2019'da 300 milyon kullanıcıyı geride bırakmıştı.