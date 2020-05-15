MIUI nedir

MIUI, Xiaomi ve Redmi akıllı telefon modellerinde kullanılan arayüzün genel ismidir.

Günümüzde piyasada bulunan akıllı telefonların birçoğu, android işletim sistemini kulllanıyor. Ancak bu durum, telefonların hepsinde aynı arayüz tasarımının kullanılacağı anlamına gelmiyor.

Birçok akıllı telefon üreticisi, kendi geliştirdiği android tabanlı arayüzleri kullanıyor. Örneğin Samsung telefonlarda One UI arayüzü kullanılırken, Huawei ise EMUI arayüzünü kullanıyor.

Diğer birçok akıllı telefon üreticisi de kendi isimlendirdiği arayüz yazılımlarını kullanıyor.

XIAOMI, MIUI ARAYÜZÜNÜ KULLANIYOR

MIUI ise, Xiaomi tarafından geliştirilen akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için Android tabanlı bir arayüzdür. Xiaomi ve Redmi model telefonlar, bu arayüz yüklü bir şekilde satışa çıkar.

Xiaomi tarafından yayınlanan en son arayüz sürümü MIUI 11'dir. Ancak şirket, çok yakında MIUI 12 sürümünü yayınlayarak bazı akıllı telefonlara sunuacak.

Ancak eski telefonlar, daha eski bir MIUI sürümü kullanmak zorunda kalacak.

Hangi telefonların MIUI 12 güncellemesi alacağını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıdan ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.