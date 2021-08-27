MNG Kargo'ya siber saldırı: Müşteri bilgileri çalındı

MNG Kargo, kurumsal müşterilerine ait şifrelerin ele geçirilmesi sonucu bazı bilgilerin çalındığını duyurdu.

Son aylarda artan siber saldırılardan MNG Kargo da nasibini aldı. Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yaptığı bildirimde, kurumsal müşterilerine ait kişisel verilerin siber saldırı sonucu çalındığını açıkladı.

Saldırı sonucunda, kargo alıcılarına ait ad, soyad, adres, telefon numarası gibi bilgilerin sızdırıldığını söyleyen MNG Kargo, sızmanın 15 Ağustos'ta başladığı ve 23 Ağustos'ta tespit edildiği duyurdu.

Öte yandan, söz konusu saldırıdan kaç kişinin etkilendiği henüz bilinmiyor. Ayrıca, konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü vurgulayan kargo şirketi, ilgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi almak için web sitesi veya telefon numarası üzerinden MNG Kargo'yla iletişim kurabileceklerini bildirdi.

SORUNUN KAYNAĞI YETKİSİZ ERİŞİM

Söz konusu ihlalin nasıl gerçekleştiğine de açıklık getiren MNG Kargo, ihlalin kurumsal müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı yetkisiz erişim nedeniyle gerçekleştiğini ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığını söyledi.



