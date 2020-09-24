Mobil Dünya Kongresi koronavirüs nedeniyle ertelendi

Dünya GSM Birliği (GSMA), İspanya'nın Barselona kentinde yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC), koronavirüs nedeniyle Haziran 2021'e ertelendiğini duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 24-27 Şubat'ta Barselona'da düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi iptal edilmişti.

Etkinliğin organizatör şirketi Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) yönetim kurulu başkanı John Hoffman, önümüzdeki yıl düzenlecek etkinliğin koronavirüs nedeniyle şimdiden ertelendiğini duyurdu.

HAZİRAN SONUNDA YAPILACAK

Buna göre, 1-4 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz tarihinlerinde gerçekleşecek.

Basına açıklama yapan Hoffman, etkinliği aşı çalışmalarında daha ileri adımlar atılmasını sağlayacak bir tarihe ertelediklerini ve şu anda sektörde bulunan 100 firmanın 78'inin etkinliğe katılmak istediğini açıkladı.

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

MWC, yaklaşık 13 bin kişiye sağladığı istihdam ve bıraktığı 450 milyon euroluk gelirden dolayı Barselona kenti için büyük önem taşıyor.