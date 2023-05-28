Mobil oyunlar artık bilgisayardan oynanabilecek! Google Play Games PC yayınlandı Google, Android oyunlarının PC'den oynanmasına imkan sağlayacak 'Google Play Games PC' uygulamasını yayınladı.

ensonhaber.com

The Game Awards 2021 töreninde sahne alan Google, Google Play Oyunlar uygulamasıyla, Android oyunları Windows yüklü PC'lere getireceğini açıklamıştı.

Google, Play Store’daki oyunları Windows’a getirmek için Microsoft’la veya herhangi bir şirketle ortaklık yapmadı. Şirket, bunu tamamen kendi geliştirdiği uygulamasıyla birlikte gerçekleştiriyor.

Google Play Games Türkiye'de yayınlandı

Google, Play Store'daki Android oyunların Windows PC'lerde oynanabilmesini sağlayan Google Play Games hizmetini, daha fazla ülkede kullanıma sundu.

Google Play Games PC adlı uygulama, Türkiye dahil toplamda 56 ülkede erişime açıldı. Uygulamanın klavye ve fare optimizasyonu da bulunuyor.

Ayrıca Google Play Oyunlar PC uygulaması, PC’ler ve mobil cihazlar arasındaki ilerlemeyi de senkronize ediyor, böylelikle kullanıcılar farklı platformlarda kaldıkları yerden devam edebiliyor.

Google Play Games kataloğuna yeni oyunlar eklemeye devam ederken, şu anda hizmette dünya çapında 100'den fazla oyun var.