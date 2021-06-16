Mobil oyunlar için harcanan para haftalık 1,7 milyar dolara ulaştı

Mobil oyunlar için harcanan para haftalık 1,7 milyar dolara ulaştı

App Annie verilerine göre, 2021'in ilk çeyreğinde dünyanın her yerinde mobil oyunlar için harcanan toplam para, haftalık 1,7 milyar dolara yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

IDC tarafından yayınlanan yeni verilere göre, oyun sektörünün dünya geneli toplam geliri 2020'de yaklaşık 180 milyar dolara ulaştı. Koronavirüs sayesinde, oyun sektörü geçtiğimiz yıl yüzde 20'lik rekor bir büyüme kaydetti.

App Annie tarafından paylaşılan veriler, özellikle mobil oyun sektörünün 2021 yılında da hızlı bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor.

HARCANAN PARA YÜZDE 40 ARTTI

Mobil oyun indirme miktarı pandemi öncesi döneme göre yüzde 30 artarken, bu oyunlara harcanan paranın miktarı da yüzde 40 artış gösterdi.

App Annie verilerine göre, 2021'in ilk çeyreğinde dünyanın her yerinde mobil oyunlar için harcanan toplam para, haftalık 1,7 milyar dolara ulaştı..

ABD ve Almanya, mobil oyun harcamalarında yıldan yıla artış açısından Batı Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarının lideri oldu.

TÜRKİYE ÜST SIRALARDA

Büyümede büyük payı olan ülkelerden bir diğeri ise Türkiye oldu. Türkiye ve Suudi Arabistan, Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi hariç dünyanın geri kalanında mobil oyunlara en çok harcama yapan ülkeler konumunda.

MOBİL OYUN SEKTÖRÜ, DİĞER PLATFORMLARA FARK ATTI

Devasa bir büyüme gösteren mobil oyun sektörü, diğer platformları açık ara geride bıraktı.

Paylaşılan grafiğe baktığımızda; masaüstü platformların, ev konsollarının ve taşınabilir konsolların 2014 yılından bu yana yatay bir çizgide hareket ettiğini görüyoruz.

Mobil oyunlara son 7 yılda harcanan para 120 milyar doları aşarken, en yakın rakip olan PC ve Mac platformları 41 milyar doları buldu.

EN ÇOK PARA HARCANAN OYUNLAR

Açıklanan verilere göre, en çok para harcanan 10 oyun şu şekilde.