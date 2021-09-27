Mobil ve elektronik imza sayısı 5.7 milyona ulaştı

Elektronik yazışmalarda ıslak imza yerine geçen elektronik ve mobil imza sertifika sayısı, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 5 milyon 737 bin 987 olarak kayıtlara geçti.

Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik verilere deniyor.

E-imza olarak da bilinen bu sistem, elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir. Mobil imza ise elektronik imzadan farklı olarak mobil GSM hattına tanımlanıyor.

ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA SAYISI 5.7 MİLYONU AŞTI

Bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla, 5 milyon 13 bin 726'sı elektronik imza ve 724 bin 261'i mobil imza olmak üzere toplam sertifika sayısı 5 milyon 737 bin 987 oldu.

NERELERDE KULLANILIYOR

Özel şirket ve kamu kurumlarının birçoğunda uygulanmaya başlanan mobil ve elektronik imza sayesinde, elektronik ortamda gerçekleşen dilekçe ve yazışmalarda ıslak imza dönemi sona erdi.

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik imza, ıslak imza ile eş değer olarak bilgisayarla yapılan işlemlerde kullanılıyor.

Elektronik imzanın atılabilmesi için kişiye ait bir Nitelikli Elektronik Sertifika'nın olması gerekiyor.

Elektronik imzanın, mobil imza yetkisi verilen GSM operatörlerinin SIM kartlarına yüklenmesi olarak tanımlanan mobil imza ise herhangi bir işlemin onaylanması için istenilen ıslak imza yerine geçiyor.