Mobil yonga pazarının lideri, Qualcomm'u geçen MediaTek oldu

Orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlarda en fazla tercih edilen yonga konumundaki MediaTek, geçtiğimiz yılı Qualcomm'un önünde tamamlamayı başardı.

Akıllı telefonlara güç veren işlemciler, son yıllarda Qualcomm önderliğinde üretilmeye devam ediyordu. Özellikle Snapdragon serisi işlemcilerle birçok modele güç veren ABD'li şirket, liderliği Tayvanlı rakibi MediaTek'e kaptırdı.

Özellikle Dimensity serisinin büyük ilgi görmesiyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde mobil yonga pazarının lideri konumuna yükselen MediaTek, liderliğini bu yıl da sürdürmeye kararlı.

2020'Yİ 352 MİLYON SATIŞLA KAPATTI

Yapılan pazar araştırmalarına göre MediaTek, geçen yıl 352 milyon yonga satmayı başardı. Önceki yıla göre yüzde 48 büyüyen marka, 319 milyon yonga satan Qualcomm'u geçmeyi başardı.

Aslına bakacak olursak, MediaTek'in geçtiğimiz yıl yakaladığı bu başarı biraz da Huawei sayesinde oldu. ABD'nin ambargoları nedeniyle zor durumda kalan Huawei, Qualcomm yongalarını kullanamadı. Bu da MediaTek'in arayı kapatıp öne geçmesini sağladı.

MediaTek yongalarını en fazla kullanan ise Xiaomi oldu. Çinli şirket, geçtiğimiz yıl 63.7 milyon telefonunda MediaTek yongası tercih etti.