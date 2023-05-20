Mortal Kombat efsanesi geri geldi! İşte PC sistem gereksinimleri Mortal Kombat serisinin geliştiricisi NetherRealm, serinin yeni oyununu resmen duyurdu. Mortal Kombat 1, 19 Eylül'de çıkış yapacak. Oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu.

ensonhaber.com

Mortal Kombat serisinin geliştiricisi stüdyosu NetherRealm, serinin yeni oyununun duyurusunu yaptı.

Mortal Kombat evreninin yeniden doğacağı Mortal Kombat 1, 19 Eylül’de Xbox Series, Playstation 5, Nintendo Switch ve PC için yayınlanacak.

Liu Kang, Kitana, Mileena, Raiden, Kung Lao, Scorpion, Sub Zero ve Johnny Cage gibi karakterlerin yeni sürümleri oyundaki yerini alacak.

Premium Sürümler 109,99 dolar olacak ve 14 Eylül 2023’te erken erişim, 1.250 Dragon Krystals para birimi ve altı oynanabilir karakter, beş Kameo karakteri ve Johnny Cage’in Jean-Claude Van Damme versiyonunu içeren bir Kombat Paketi içerecek.

Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri

Mortal Kombat 1, Street Fighter 6 gibi popüler diğer dövüş oyunlarına kıyasla daha düşük sistem gereksinimleriyle geliyor.

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 veya Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 980 veya AMD Radeon RX 470 veya Intel Arc A750

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100GB boş alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100GB boş alan