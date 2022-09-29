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    Motorola, Apple ve Samsung'u geride bıraktı

    Motorola, Meksika'da Apple ve Samsung'u geçerek akıllı telefon pazarında liderliğe oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 09:30
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    Motorola, Apple ve Samsung'u geride bıraktı

    Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Motorola, daha sonra rakipleriyle rekabet edememiş ve hızla alt sıralara düşmüştü.

    Her ne kadar günümüzde birçok ülkede akıllı telefon satışlarında Samsung ve Apple gibi dev markalar zirvede olsa da Motorola'nın ilk sırada olduğu bir ülke var.

    Meksika’nın aktif akıllı telefon kullanıcı tabanı yaklaşık 127 milyon kişi ve bu ülkede lider olmak, akıllı telefon üreticileri için büyük önem taşıyor.

    Motorola lider

    Ancak ne Samsung ne de en büyük rakibi Apple, Meksika'da liderliği ele geçirebilmiş değil. Son raporlar, Meksika’nın liderinin Motorola olduğunu gösteriyor.

    2022'de Meksika akıllı telefon pazarında, Motorola’nın payının yüzde 28 olduğu raoorlarda yer alıyor.

    motorola

    Öte yandan Samsung, yüzde 26 payla Motorola'yı oldukça yakından takip ediyor ve gelecekte liderlik el değiştirebilir.

    Üçüncü sırada yer alan Apple ise yüzde 16 pazar payına sahip. Onların arkasından da Xiaomi, Oppo ve Huawei geliyor.


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