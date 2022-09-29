Motorola, Apple ve Samsung'u geride bıraktı

Motorola, Meksika'da Apple ve Samsung'u geçerek akıllı telefon pazarında liderliğe oturdu.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Motorola, daha sonra rakipleriyle rekabet edememiş ve hızla alt sıralara düşmüştü.

Her ne kadar günümüzde birçok ülkede akıllı telefon satışlarında Samsung ve Apple gibi dev markalar zirvede olsa da Motorola'nın ilk sırada olduğu bir ülke var.

Meksika’nın aktif akıllı telefon kullanıcı tabanı yaklaşık 127 milyon kişi ve bu ülkede lider olmak, akıllı telefon üreticileri için büyük önem taşıyor.

Motorola lider

Ancak ne Samsung ne de en büyük rakibi Apple, Meksika'da liderliği ele geçirebilmiş değil. Son raporlar, Meksika’nın liderinin Motorola olduğunu gösteriyor.

2022'de Meksika akıllı telefon pazarında, Motorola’nın payının yüzde 28 olduğu raoorlarda yer alıyor.

Öte yandan Samsung, yüzde 26 payla Motorola'yı oldukça yakından takip ediyor ve gelecekte liderlik el değiştirebilir.

Üçüncü sırada yer alan Apple ise yüzde 16 pazar payına sahip. Onların arkasından da Xiaomi, Oppo ve Huawei geliyor.