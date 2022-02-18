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- Motorola Edge 30 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı
Motorola Edge 30 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı
- Haber Merkezi
- 18.02.2022 - 09:09
Lenovo bünyesindeki faaliyetlerine devam eden Motorola, bu ay içerisinde yeni modeli Motorola Egde 30 Pro'yu görücüye çıkaracak. Henüz tanıtım gerçekleşmeyen telefonun fiyatı ve bazı özellikleri ortaya çıktı.
24 Şubat'ta tanıtılacak Motorola Egde 30 Pro, gücünü Qualcomm'un 2022 model amiral gemisi telefonlar için hazırladığı ve Snapdragon 888'in devamı niteliğindeki Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden alacak.
8GB RAM ve 128GB depolama şeklinde tek sürümü bulunacak telefonda, Android 12 işletim sistemi yer alacak.
Öte yandan Motorola, yeni amiral gemisi telefona Android 13 ve Android 14 güncellemelerini de sunacak.
MOTOROLA EDGE 30 PRO FİYAT
Yeni sızıntılara göre, Motorola Edge 30 Pro'nun satış fiyatı 400 dolar civarında olacak. Önümüzdeki günlerde telefonla ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.