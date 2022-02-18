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Motorola Edge 30 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı

Motorola Edge 30 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı

Motorola'nın bu ay tanıtacağı yeni modeli Motorola Edge 30 Pro'nun fiyatı ve bazı özellikleri belli oldu.