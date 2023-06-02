Motorola katlanabilir telefonlarını tanıttı: Razr 40 ve Razr 40 Ultra Motorola, yeni Razr 40 ve Razr 40 Ultra katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttı. İşte telefonların tüm özellikleri.

ensonhaber.com

Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından, Motorola da 2019 yılında merakla beklenen katlanabilir telefonu Razr'ı tanıtmıştı.

Samsung'un ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarının aksine dikey olarak katlanan telefon, yeni modeliyle karşımıza çıktı.

Karşınızda Motorola Razr 40 ve Razr 40 Ultra

Motorola, yeni Razr 40 ve Razr 40 Ultra katlanabilir akıllı telefonlarını görücüye çıkardı.

Ultra modeli daha premium bir ürün konumundayken, temel model orta seviyeye hitap eden özelliklerle karşımıza çıkıyor. Telefonlar, ilk olarak Çin'de satışa sunulacak.

Motorola Razr 40 özellikleri

İç Ekran: 6,9 inç 2640x1080p pOLED, 1400nit, 144Hz, HDR10+

Kapak Ekranı: 1.47 inç 1066x1056 pOLED, 1000nit, 60Hz, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 8GB/12GB LPDDR4X

Depolama: 128GB/256GB UFS2.2

Arka Kamera: 64MP f/1.8 OIS + 13M f2.2 makro/geniş açılı kamera

Ön Kamera: 32M f/2.4

Pil: 4200mAh, 33W kablolu, 5W kablosuz

İşletim sistemi: Android 13

Motorola Razr 40 Ultra özellikleri

İç Ekran: 6,9 inç 2640x1080p pOLED, 1400nit, 165Hz, HDR10+

Kapak Ekranı: 3,6 inç 1066*1056 pOLED, 1000nit, 144Hz, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8GB/12GB LPDDR5

Depolama: 256GB/512GB UFS3.1

Arka Kamera: 12M f/1.5 OIS + 13M f2.2 makro/geniş açılı kamera

Ön Kamera: 32M f/2.4

Pil: 3800mAh, 33W kablolu, 5W kablosuz

İşletim sistemi: Android 13

Motorola Razr 40 ve Razr 40 Ultra fiyatları

Motorola Razr 40, 8GB RAM + 128GB depolama seçeneği için 560 dolar fiyat etiketine sahip. 8GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama varyantlarının fiyatı ise sırasıyla 600 dolar ve 660 dolar olarak açıklandı.

Motorola Razr 40 Ultra, 8GB + 256GB varyant için 800 dolar, 12GB + 512GB konfigürasyon için ise 899 dolar fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıktı.